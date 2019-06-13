Як виглядає український IT-шник: дослідження

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Портрет українського IT-шника
Портрет українського IT-шника / Unsplash

Портал DOU.UA провів дослідження та на його основі створив портрет українського IT-спеціаліста в 2019 році. Зауважимо, для дослідження опитали 9 382 респонденти.

На сайті порталу повідомляється, що середній вік українського IT-фахівця не змінився в порівнянні з минулим роком.

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Вік. Молоді фахівці, до 25 років, працюють розробниками і нетехнічними фахівцями – HR, PR, Sales. Фахівці у віці від 35 років і більше займають посади топ-менеджерів, сисадмінів та project manager.

Віковий розподіл IT-фахівців в Україні
Віковий розподіл IT-фахівців в Україні

Гендер. Варто зазначити, що у порівнянні з 2018 роком частка жінок зросла незначно – на 1%. При цьому кожна третя жінка відноситься до категорії Junior, Senior-спеціалісток – 12%, це в два рази менше, ніж чоловіків.

Кого в IT більше: жінок чи чоловіків
Кого в IT більше: жінок чи чоловіків

Розподіл за містами. Близько 67% IT-фахівців живуть в Києві, Харкові та Львові. Частка Києва зменшилася на три відсотки за рік. Кількість фахівців в Львові зросла з 12% до 15%.

В якому місті найбільше IT-шників
В якому місті найбільше IT-шників

Якщо ж говорити про рівень підготовки, Київ – єдине місто, де частка Senior перевищує Junior. В цілому, серед опитаних: 27% Junior, 36% Middle, 19% Senior, 11% Lead.


Розподіл фахівців за досвідом

Чим керуються при виборі нової роботи? При виборі нової роботи IT-фахівці керуються зарплатою, інтересом до завдань і можливістю професійного росту. Останній аспект найбільше цікавить саме Junior-фахівців – 72% і знижується з отриманням більш високих посад: серед Middle фахівців подальша кар'єра хвилює 63%, а серед Senior і Lead – 51%.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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