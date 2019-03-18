Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні

На виставці MWC 2019 компанія Sony представила оновлені лінійки смартфонів: Xperia 1, Xperia 10 та Xperia 10 Plus. Новинки отримали оновлений дизайн та цікаві функції.

Техно 24 вдалося поспілкуватися із головою Sony Mobile в Україні та країнах СНД Антоном Ревою щодо новинок компанії.

Нещодавно в Барселоні завершилася виставка MWC 2019. Як для вас пройшла виставка?

Для Sony Mobile Міжнародна виставка мобільної техніки Mobile World Congress 2019 (MWC) пройшла успішно. Ми презентували чотири новинки: флагманський Xperia 1, дві моделі з середнього цінового сегмента Xperia 10 і Xperia 10 Plus, а також бюджетний Xperia L3. Новинки викликали інтерес з боку ЗМІ. На нашому стенді українські журналісти, які були на виставці, мали можливість першими познайомитися з пристроями, протестувати і дізнатися про їх особливості.

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Чому компанія прийняла рішення провести ребрендинг своїх двох популярних лінійок?

Новому поколінню моделей зі співвідношенням сторін 21: 9 було вирішено присвоїти нові імена. Починаючи з 2019 року ми хотіли б підтримувати просту і послідовну нумерацію, тому спростили найменування моделей, використовуючи цифри замість літер (Z, XZ) для зручності їх сприйняття і позиціонування в загальній лінійці продуктів. Так, Xperia 1 позиціонується як найкращий на сьогоднішній день смартфон Sony і перша модель нашої нової флагманської серії. Ми продовжимо вдосконалювати актуальні пристрої і розробляти нові функції і технології.

Sony представила смартфони з інноваційним дисплеєм. До цього жодна компанія не наважувалась в своїх девайсах змінити співвідношення сторін. Чим мотивоване таке рішення і як воно вплине на користувацький досвід?

Це нова пропозиція від Sony Mobile, покликана поліпшити дизайн і споживчі властивості смартфона. Екран із співвідношенням сторін 21: 9 забезпечує абсолютно нові враження від споживання контенту і зйомки. Наприклад, ідеальний перегляд фільмів без чорних смуг, комфортна робота відразу в двох додатках, нові враження від геймінгу. Крім того, безрамковий формат 21: 9 дає змогу зробити смартфон з великою діагоналлю дисплея ергономічним і зручним в повсякденному використанні.

Огляд Sony Xperia 1 – дивіться відео

Як відомо, Sony славиться своїми камерами. Зокрема, не одна компанія на світовому ринку використовує модулі вашого виробництва в своїх флагманах. І на виставці ви представили смартфон Xperia 1, який отримав три модуля камери (основний на 12 Мп). Як ви вважаєте, наскільки таке рішення змінить уявлення про мобільну фотографію? Чи зможе телефон замінити громіздкі фотоапарати?

Завдяки новій потрійний камері користувачі можуть перемикатися між об'єктивами і, завдяки цьому, знімати в будь-яких умовах освітленості, повністю розкриваючи свої творчі ідеї: 26 мм (звичайний), 52 мм (теле) і 16 мм (надширокий, еквівалент 35 мм).

Xperia 1 ще краще знімає рухомі об'єкти завдяки безперервній зйомці з автоматичною експозицією з частотою до 10 кадрів/с, а також першому в світі автофокусуванню по очах в смартфоні, які забезпечують точний фокус і оптимальну експозицію.

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Для зйомки відео Xperia 1 задіє технологію Cinema Pro на базі CineAlta. Завдяки спільній роботі з командою Sony, яка займається створенням професійних камер, тепер користувачам доступні можливості професійної кінозйомки. Все більше людей створюють власний контент, і ми вважаємо, що Cinema Pro на базі CineAlta обов'язково припаде до душі тим, хто реалізує за допомогою смартфона свої креативні задуми.

Якщо говорити про ваш флагман, чи могли б ви виділити одну з його головних особливостей?

Флагманський смартфон може похизуватися і дисплеєм, і камерою – нашими передовими технологіями. Перший в світі смартфон з OLED 4K HDR дисплеєм і перше в світі автофокусування по очах. І, як я вже говорив, потрійна камера з роздільною здатністю 12 Мп забезпечить високу якість кожного знімка.

Огляд Sony Xperia 10 і Xperia 10 Plus – дивіться відео

Унікальність портфоліо Xperia в тому, що воно включає широкий спектр технологій – від вже звичних продуктів Sony, наприклад, BRAVIA, Alpha, ActionCam і PlayStation, так з професійних пристроїв, таких як, моніторів Master Monitor і кінематографічних камер CineAlta, які використовують провідні студії Голлівуду.

Про вихід на український ринок смартфонів Xperia L3, Xperia 10 та Xperia 10 Plus компанія вже оголосила. Чи побачать українці Xperia 1 на полицях магазинів і коли можна очікувати його появи?

Дійсно, Xperia 10/10 Plus і Xperia L3 будуть доступні вже в березні.

Xperia 1 з'явиться в Україні у другому кварталі 2019 року. Більш точну дату, а також вартість смартфона, ми повідомимо додатково.

Чи могли б ви охарактеризувати типового українського користувача смартфонів Sony?

Цільова аудиторія Xperia 1 – поціновувачі останніх інновацій і естетичного дизайну, яким смартфон пропонує абсолютно нові враження від використання пристрою, доповнені вишуканим і функціональним дизайном. Як і раніше флагманська модель покликана охопити широку спеціальну групу, яка цінує в пристроях передові технології.

Особливості Sony Xperia 1 – дивіться відео

Завдяки новим функціям відкриваються і додаткові можливості для розваг – наприклад, режим Cinema Pro, в якому можна знімати відео зі співвідношенням сторін і передачею кольору, як у справжньому кіно, щоб передати глядачам весь авторський задум. Cinema Pro задіює всі креативні можливості та перетворює відеоролики з повсякденного життя в справжні кінематографічні кадри.

Xperia 10 орієнтований на тих, кому важливо постійно мати доступ до різноманітного розважального контенту високої якості. Це користувачі смартфонів середнього цінового сегмента, які не готові йти на поступки в таких ключових питаннях, як дизайн, зручність споживання контенту і камера. Смартфон для них – невід'ємна частина способу життя, і значну частину часу використання пристрою вони проводять за переглядом серіалів або YouTube.

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За нашими даними, аудиторія покупців смартфонів середньої цінової категорії складається з просунутих користувачів Інтернету і соціальних мереж; одна з її потреб – великий екран для зручного перегляду додатків і контенту, а також якісна камера для швидкої зйомки.

Розкажіть про плани компанії Sony, зокрема в Україні?

- Sony Mobile буде фокусуватися на розширенні екосистеми, де в центрі інших пристроїв буде знаходитися Xperia, яка їх об'єднає, щоб покупці повністю змогли насолодитися усіма інноваціями, які готує компанія Sony. Демонстрацію поточної екосистеми Sony вже можна побачити на бренд зонах одного із популярних магазинів електроніки в Україні.

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