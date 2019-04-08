Як виглядає зсередини смартфон Samsung Galaxy S10 5G: відео

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Смартфон Samsung Galaxy S10 5G
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G / eftm.com

Новий флагманський смартфон Samsung Galaxy S10 з підтримкою 5G поки не надійшов у продаж. Та експерти ресурсу PBKreviews змогли оглянути новинку не лише зовні, але й всередині.

Відповідний ролик вже з’явився в мережі, на якому можна побачити процес розбирання апарату.

Як можна побачити, розробники використали корпус типу "сендвіч" з двома скляними панелями. Також ми можемо побачити, як виглядають модулі основної камери і датчик 3D ToF та панель для бездротової зарядки.

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Не обійшлось без несподіванки. Цікаво, що фахівці PBKreviews виявили незнайомий, нічим не зайнятий коннектор на материнській платі. Фахівці припустили в цьому натяк на ще одну версію смартфона, можливо операторську, яка отримає додаткове апаратне забезпечення.

Що відомо про новинку. Цей смартфон із лінійки Samsung Galaxy S10. При цьому від своїх «братів» відрізняється не тільки наявністю модуля 5G. Він отримав більший розмір з діагоналлю 6,7 дюйма. Основна камера отримала аж 4 модулі з роздільною здатністю 12 Мп, 12 Мп, 16 Мп і датчиком глибини. При цьому фронтальна камера має один модуль на 10 Мп.

 Samsung Galaxy S10 5G розібрали: відео 

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Теги: Samsung Samsung Galaxy S10 Новини Техно Техно Смартфони
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