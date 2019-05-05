Як виглядають битви з гри Sekiro: Shadows Die Twice в реальному житті: кумедне відео

Як тільки не розважаються фанати гри Sekiro: Shadows Die Twice. Приміром, китайські гемери вирішили відтворити знакові моменти екшена в реальному житті.

Як повідомляє Games Radar, пародію за участю реальних акторів зняла група китайських фанатів Sekiro: Shadows Die Twice.

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Що відобразили в ролику? У своєму творінні молоді люди, повторимося, в гумористичному ключі обіграли найбільш яскраві сцени самурайського бойовика. "Під роздачу" потрапили і напружені битви з босами, серед яких знайшлося місце вершнику Гебу Оніве і Пані Метелик.

Битви Sekiro: Shadows Die Twice в реальному житті – дивіться відео

Так як виїжджати на натурні зйомки дорогувато, умільці обійшлися стоянкою, парком і спальними районами рідного міста.

Відгуки про гру. Зауважимо, екшен Sekiro: Shadows Die Twice вийшов 22 березня 2019 року і був більш ніж тепло прийнятий критиками і геймерами. Добре про нього відгукнулися і технічні експерти Digital Foundry. Навіть Ілон Маск – і той не зміг пройти повз бойовик від From Software.

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