Як використання темної теми в iOS 13 впливає на заряд акумулятора iPhone: цікаве дослідження
Темний режим в iOS 13 став однією з головних фішок нової операційної системи. Ентузіасти вирішили дізнатися, як використання темної теми впливає на витрату заряду акумулятора.
Для тестів використовували два iPhone Xs з новою операційною системою iOS 13. Робот робив те ж, що і звичайні користувачі – користувався мессенджерами, Google Maps, "переглядав" відеоролики на YouTube і працював в інших додатках, повідомляє 9to5mac.
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В результаті iPhone Xs з темним режимом витрачав заряд набагато повільніше, ніж iPhone Xs з класичною світлою темою. Коли останній вже відключився, у його дублера залишалося ще 30% ресурсу акумулятора.
Тести iPhone з світлою та темною темою – дивіться відео
Тестування проводилося при яскравості дисплея 200 ніт. Важливо відзначити, що різниця помітна тільки при порівнянні смартфонів з OLED-дисплеями, таких як iPhone X, iPhone Xs і iPhone 11 Pro.
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