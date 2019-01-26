Як використовувати смартфон без шкоди для здоров'я

294 Читать новость на русском
Як використовувати смартфон без шкоди для здоров'я
Як використовувати смартфон без шкоди для здоров'я / unsplash

Вчені із Швейцарського інституту суспільного здоров'я (Swiss TPH) дослідили, як використання смартфона впливає на клітини мозку. Зокрема, вони присвятили свою роботу вивченню впливу радіохвиль на ділянки, які пов'язані із пам'яттю.

Ще у 2015 році дослідники довели, що тривале використання смартфонів негативно позначається на пам'яті підлітків. У новому експерименті вони подвоїли вибірку, запросивши взяти участь 700 школярів від 12 до 17 років, які активно користуються смартфонами більше року, повідомляється на офіційному сайті Swiss TPH.

Читайте також: Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24

Що найбільше впливає на роботу мозку? Цього разу науковці визначили, як користуватися ґаджетом точно не варто. З'ясувалося, що для здоров'я найгірше – довгі розмови по телефону (і пов'язане з ними випромінювання). Негативний вплив на мозок спостерігали особливо у випробовуваних, які звикли тримати смартфон близько до правого вуха.

Як безпечно користуватися смартфоном? Є і хороші новини, якщо ви рідко говорите по телефону, а замість цього переписуєтеся, граєте або шукаєте щось в інтернеті і не тримайте телефон біля голови, то дія мінімальна. У респондентів взагалі не спостерігалося змін у розвитку ділянок мозку, пов'язаних з пам'яттю.

via GIPHY

Потенційний ризик для мозку можна звести до мінімуму, якщо використовувати навушники або гучний зв'язок для дзвінків, особливо якщо рівень сигналу мережі невисокий, і телефон працює на максимальній потужності,
– зауважив співавтор роботи Мартін Рьослі.

Аби оцінити наслідки використання смартфонів в довгостроковій перспективі, науковці планують продовжити свої дослідження.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Здоров'я Смартфони
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
24 січня 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 6004
Представили смартфон Vivo APEX 2019 без жодної кнопки та отвору
24 січня 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 без жодної кнопки та отвору
980
Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) виходить на український ринок: ціна
23 січня 21:02 Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) виходить на український ринок: ціна
958
Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
22 січня 14:01 Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
315
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
21 січня 21:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
1928
Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
21 січня 13:00 Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
5590
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук