Як використовувати смартфон без шкоди для здоров'я

Вчені із Швейцарського інституту суспільного здоров'я (Swiss TPH) дослідили, як використання смартфона впливає на клітини мозку. Зокрема, вони присвятили свою роботу вивченню впливу радіохвиль на ділянки, які пов'язані із пам'яттю.

Ще у 2015 році дослідники довели, що тривале використання смартфонів негативно позначається на пам'яті підлітків. У новому експерименті вони подвоїли вибірку, запросивши взяти участь 700 школярів від 12 до 17 років, які активно користуються смартфонами більше року, повідомляється на офіційному сайті Swiss TPH.

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Що найбільше впливає на роботу мозку? Цього разу науковці визначили, як користуватися ґаджетом точно не варто. З'ясувалося, що для здоров'я найгірше – довгі розмови по телефону (і пов'язане з ними випромінювання). Негативний вплив на мозок спостерігали особливо у випробовуваних, які звикли тримати смартфон близько до правого вуха.

Як безпечно користуватися смартфоном? Є і хороші новини, якщо ви рідко говорите по телефону, а замість цього переписуєтеся, граєте або шукаєте щось в інтернеті і не тримайте телефон біля голови, то дія мінімальна. У респондентів взагалі не спостерігалося змін у розвитку ділянок мозку, пов'язаних з пам'яттю.

Потенційний ризик для мозку можна звести до мінімуму, якщо використовувати навушники або гучний зв'язок для дзвінків, особливо якщо рівень сигналу мережі невисокий, і телефон працює на максимальній потужності,

– зауважив співавтор роботи Мартін Рьослі.

Аби оцінити наслідки використання смартфонів в довгостроковій перспективі, науковці планують продовжити свої дослідження.

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