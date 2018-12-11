Як викриті дані можуть поліпшити якість життя українців – у Києві пройшла тематична виставка

У Києві провели виставку OPEN DATA ART, присвячену відкритим даними. Таким чином митці спробували звернути увагу українців на те, як можна змінити якість життя, ефективно використовуючи інформацію, що є у вільному доступі.

Про це розповіли в Є-data, які є організаторами виставки.

За дослідження сфери відкритих даних в Україні взялись сучасні художники, свої думки з цього приводу вони розмістили на полотні.

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Відкриті дані, вважають організатори, можуть змінити наше життя

В виставці взяли участь 9 митців: Олексій Сай, Владислав Шерешевський, Євген Лапченко, Валерій Пузирний, Анатолій Варваров, Давид Шарашидзе, D Yana, Юрій Бондаренко та журналістка-розслідувачка Надія Вірна, яка ілюструє свої роботи.

Виставка присвячена відкритим даним

"Вплив відкритих даних на нас дедалі збільшується, отже нам треба сформувати культуру їхнього використання. На мою думку, мистецтво є одним із дієвих засобів популяризації цієї теми. Адже надихаючись відкритими даними, художники впливають на глядачів", – розповів керівник команди Є-data Олександр Щелоков.

OPEN DATA ART стартувала 6 грудня

Під час виставки відбулася презентація першого в Україні журналу про відкриті дані MIND LAB, який надає читачам інформацію, щодо всіх питань пов’язаних з відкриттям даних, створенням сервісів, забезпеченням соціального ефекту.

Що таке Є-data? Це група фахівців за різними напрямами, які спеціалізуються на відкритих даних і працюють у форматі проектного менеджменту. Організація створила державний портал e-data.gov.ua; розробила Концепцію Інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет"; започаткувала регулярний Національний конкурс журналістських розслідувань та аналітичних досліджень "Є-Розслідування" тощо.

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