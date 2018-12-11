Як викриті дані можуть поліпшити якість життя українців – у Києві пройшла тематична виставка

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Виставка OPEN DATA ART
Виставка OPEN DATA ART / Фото організаторів

У Києві провели виставку OPEN DATA ART, присвячену відкритим даними. Таким чином митці спробували звернути увагу українців на те, як можна змінити якість життя, ефективно використовуючи інформацію, що є у вільному доступі.

Про це розповіли в Є-data, які є організаторами виставки.

За дослідження сфери відкритих даних в Україні взялись сучасні художники, свої думки з цього приводу вони розмістили на полотні.

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OPEN DATA ART

Відкриті дані, вважають організатори, можуть змінити наше життя 

В виставці взяли участь 9 митців: Олексій Сай, Владислав Шерешевський, Євген Лапченко, Валерій Пузирний, Анатолій Варваров, Давид Шарашидзе, D Yana, Юрій Бондаренко та журналістка-розслідувачка Надія Вірна, яка ілюструє свої роботи.

OPEN DATA ART,

Виставка присвячена відкритим даним 

"Вплив відкритих даних на нас дедалі збільшується, отже нам треба сформувати культуру їхнього використання. На мою думку, мистецтво є одним із дієвих засобів популяризації цієї теми. Адже надихаючись відкритими даними, художники впливають на глядачів", – розповів керівник команди Є-data Олександр Щелоков.

OPEN DATA ART

OPEN DATA ART стартувала 6 грудня 

Під час виставки відбулася презентація першого в Україні журналу про відкриті дані MIND LAB, який надає читачам інформацію, щодо всіх питань пов’язаних з відкриттям даних, створенням сервісів, забезпеченням соціального ефекту.

Що таке Є-data? Це група фахівців за різними напрямами, які спеціалізуються на відкритих даних і працюють у форматі проектного менеджменту. Організація створила державний портал e-data.gov.ua; розробила Концепцію Інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет"; започаткувала регулярний Національний конкурс журналістських розслідувань та аналітичних досліджень "Є-Розслідування" тощо.

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Теги: Техно Новини Києва Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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