Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення

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Як виробники смартфонів ховають селфі-камери
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери / 24 Канал

Безрамковий смартфон – один із найпоширеніших трендів останніх кількох років. Виробники наввипередки зменшують рамки, та абсолютно позбавити пристрій рамок не так і просто – адже треба десь розмістити датчики, зокрема фронтальну камеру.

Раніше вихід запропонувала компанія Apple представивши iPhone з вирізом в горі екрану. Після цього чимало виробників почали копіювати цю "моноброву". Та далеко не усі користувачі задоволені таким вирізом, та й повністю без рамок такий смартфон теж не назвеш. Тож інженери почали пропонувати ще цікавіші рішення, щоб заховати селфі-камеру.

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Краплина

Смартфони з оригінальними вирізами вгорі пропонує китайська компанія Oppo. Замість класичного прямокутного вирізу компанія додала у своїх новинках краплеподібний виріз, де і розмістила фронтальну камеру. Це моделі, Oppo R17, Oppo R17 Pro, Oppo K1 та інші.

OnePlus 6T

Ще не представлений OnePlus 6T

Краплю замість "моноброви" вирішили додати у новому флагманському смартфоні OnePlus 6T. Круглий виріз можна побачити і на новому смартфоні Vivo X23. Тож, схоже, що у китайських брендів з’явився свій мікротренд.

Слайдер

Так виглядає Xiaomi Mi Mix 3: відео

Ще одне цікаве рішення компанія Oppo запропонувала у смартфоні Find X. У цьому пристрої фронтальна камера захована за принципом слайдера. Ця висувна частина автоматично і дуже швидко відкривається після запуску камери.

Таке ж рішення використали при створенні новинки від Xiaomi – Mi Mix 3 теж працює за принципом слайдера.

Oppo Find X

Камера у Oppo Find X

Висувна камера

У проектуванні флагманського смартфона Vivo NEX фронтальну камеру буквально заховали. Коли користувач робить селфі, з’являється маленьке віконечко з камерою.

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Спочатку джерела повідомляли, що таке з віконечко з камерою буде в Xiaomi Mi Mix 3, однак розробники віддали перевагу моделі слайдера.

Революційне рішення Samsung

Ще одне цікаве рішення готує компанія Samsung. За чутками, розробники працюють над новою технологією, яка дасть змогу приховати селфі-камери під дисплеєм.

За даними джерела, у корейського виробника вже досить прототипів з селфі-камерами, вбудованими під дисплей. Подібні смартфони варто очікувати не раніше 2020 року.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi OnePlus Oppo
Джерело: 24 Канал
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