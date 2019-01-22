Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів

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Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів
Як вплине підтримка 5G на вартість китайських смартфонів / techtoday.in.ua

Підтримка 5G, безперечно, стала одним із трендів на ринку смартфонів у 2019 році. Однак, нова технологія вплине на вартість нових пристроїв.

Про це повідомляє Digitimes.

Як інформує джерело, близьке з постачальниками, китайські смартфони, які будуть оснащеними новою технологією, будуть коштувати на 75-80 доларів вище, ніж аналоги без підтримки 5G.

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Також відомо, що роздрібна ціна смартфонів з підтримкою 5G буде приблизно на 20% вища за собівартість. Виробники сподіваються, що така ціна стане прийнятною для споживачів, при цьому дасть змогу виробникам підвищити прибутковість виробництва смартфонів.

Ми вже знаємо кілька флагманських китайських моделей смартфонів, що мають підтримку 5G. Зокрема, це Vivo NEX 5G , Xiaomi Mi Mix 3 та інші.

Що таке 5G? Це 5 покоління бездротових систем, який забезпечить швидшу передачу даних в порівнянні з 4G. Щоправда інтернетпровайдери поки не запускають цю технологію.

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Теги: Техно Смартфони 5G
Джерело: Техно
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