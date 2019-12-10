Як їсти авокадо та що таке томос – топ-запити українців в Google у 2019 році
Компанія Google провела презентацію у Києві та назвала найпопулярніші запити, що українці питали у пошуковика. Зокрема, люди питали "що таке томос", "чому падає долар", а персоною року прогнозовано став Володимир Зеленський.
Питання "Як"
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- Як зробити Instagram темним?
- Як видалити акаунт в Instagram?
- Як дізнатись свій номер телефону?
- Як перевірити себе у списку виборців?
- Як говорять тварини?
- Орхідея, як доглядати?
- Як їсти авокадо?
- Як перекинути гроші з телефона на телефон?
- Як зробити слайм без клею?
- Як зав’язувати шнурки?
Питання "Що таке"
Тут можна простежити вплив виборів та передвиборчої агітації. Адже українці не розуміли що таке "томос", "імпічмент" і навіть "мажоритарка". Весь перелік запитів виглядає таким чином.
- Що таке томос?
- Що таке подагра?
- Що таке Формула Штайнмайєра?
- Що таке "VISLOVO"?
- Що таке дебати?
- Що таке сонний параліч?
- Що таке Зона 51?
- Що таке імпічмент?
- Що таке NFC?
- Що таке мажоритарка?
Питання "Чому"
У цих запитах українці шукали інформацію про зірок, які несподівано померли, а також більш побутові речі, як туман в Києві чи скисле молоко.
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- Чому падає долар?
- Чому помер Децл?
- Чому померла Юлія Началова?
- Чому Зеленський не прийшов на стадіон?
- Чому вибухнув Чорнобиль?
- Чому в Києві туман?
- Чому скисає молоко?
- Чому на Трійцю не можна купатись?
- Чому не можна ходити в туалет вночі?
- Чому не працює Instagram?
Персона
Цей розділ теж не здивував. Найчастіше українці питали про політиків, а також співачку MARUV, яка оскандалилась на Євробаченні та про Валерія Легасова (радянський вчений, один із ключових персонажів у серіалі "Чорнобиль").
Реальний науковець Валерій Легасов та актор, який його зіграв, Джаред Гарріс
10 людей, якими найбільше цікавились українці:
- Володимир Зеленський
- Анастасія Заворотнюк
- Петро Порошенко
- MARUV
- Потап
- Ігор Смешко
- Ігор Коломойський
- Біллі Айліш
- Валерій Легасов
- Алла Мазур
До речі, як розповіли у компанії Google, українці почали більше шукати українською мовою. Також цікаво, що у 10 запитах за тиждень потрапляє перекладач з російської на українську.
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