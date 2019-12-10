Як їсти авокадо та що таке томос – топ-запити українців в Google у 2019 році

Компанія Google провела презентацію у Києві та назвала найпопулярніші запити, що українці питали у пошуковика. Зокрема, люди питали "що таке томос", "чому падає долар", а персоною року прогнозовано став Володимир Зеленський.

Питання "Як"

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Як зробити Instagram темним? Як видалити акаунт в Instagram? Як дізнатись свій номер телефону? Як перевірити себе у списку виборців? Як говорять тварини? Орхідея, як доглядати? Як їсти авокадо? Як перекинути гроші з телефона на телефон? Як зробити слайм без клею? Як зав’язувати шнурки?

Питання "Що таке"

Тут можна простежити вплив виборів та передвиборчої агітації. Адже українці не розуміли що таке "томос", "імпічмент" і навіть "мажоритарка". Весь перелік запитів виглядає таким чином.

Що таке томос? Що таке подагра? Що таке Формула Штайнмайєра? Що таке "VISLOVO"? Що таке дебати? Що таке сонний параліч? Що таке Зона 51? Що таке імпічмент? Що таке NFC? Що таке мажоритарка?

Питання "Чому"

У цих запитах українці шукали інформацію про зірок, які несподівано померли, а також більш побутові речі, як туман в Києві чи скисле молоко.

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Чому падає долар? Чому помер Децл? Чому померла Юлія Началова? Чому Зеленський не прийшов на стадіон? Чому вибухнув Чорнобиль? Чому в Києві туман? Чому скисає молоко? Чому на Трійцю не можна купатись? Чому не можна ходити в туалет вночі? Чому не працює Instagram?

Персона

Цей розділ теж не здивував. Найчастіше українці питали про політиків, а також співачку MARUV, яка оскандалилась на Євробаченні та про Валерія Легасова (радянський вчений, один із ключових персонажів у серіалі "Чорнобиль").

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10 людей, якими найбільше цікавились українці:

Володимир Зеленський Анастасія Заворотнюк Петро Порошенко MARUV Потап Ігор Смешко Ігор Коломойський Біллі Айліш Валерій Легасов Алла Мазур

До речі, як розповіли у компанії Google, українці почали більше шукати українською мовою. Також цікаво, що у 10 запитах за тиждень потрапляє перекладач з російської на українську.

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