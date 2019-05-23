Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи

Зазвичай у користувачів, які переходять із операційної системи Android на iOS виникає питання, як завантажити музику на iPhone. Справа в тому, що пристрої "яблучної" корпорації не підтримують SD-карт, а всі сервіси із прослуховування музики вимагають платної підписки.

В мережі можна знайти чимало способів, як завантажити музику на iPhone безкоштовно. Однак чи всі вони дієві? Журналісти Техно 24 вирішили перевірити кілька найпопулярніших методів та виявити, які з них найефективніші.

Завантажити музику за допомогою iTunes

Один із найдієвіших і в той же час один із найскладніших способів завантажити музику через додаток iTunes. Найскладніший він тому, що потребує чимало маніпуляцій. Отже розповідаємо вам, як це правильно зробити.

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Для початку потрібно завантажити iTunes на свій комп’ютер (далі інструкція для пристроїв на базі операційної системи Windows, однак схема актуальна й для пристроїв на базі macOS).

1. Запустіть iTunes на своєму ПК.

2. Перейдіть до вкладки "Файл" і далі оберіть пункт "Додати до бібліотеки". Далі слід обрати папку, в яку ви плануєте завантажити медіафайли, та просто перетягнути їх в місце призначення.



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція

3. Потім ви можете організувати свою музичну колекцію (заповніть ID3-теги, додайте обкладинки, створіть плейлисти). Зверніть увагу, що назви музичних доріжок можуть не збігатися з іменами файлів на жорсткому диску, iTunes завантажує і використовує метадані файлів зазначені в ID3-тегах.



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція

4.Колекція готова до завантаження і доступна в розділі "Музика".



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція

Далі наступний етап завантаження – синхронізація iTunes з вашим iPhone.

1. Підключіть пристрій до комп'ютера USB-кабелем або по Wi-Fi.

2. Запустіть iTunes (якщо програма закрита).

3. Якщо ви вперше синхронізуєте ваш пристрій із iTunes на ПК, то потрібно буде приділити трошки більше уваги цьому пункту. Програма запропонує вам налаштувати конфіденційність та способи синхронізації.

4. Далі у програмі у вас з’явиться вся інформація про ваш iPhone та іконка пристрою вгорі.



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція

5. Для того, аби синхронізувати медіафайли з iTunes на смартфоні, натисніть на іконку смартфона. Далі перейдіть до розділу "Досьє" та оберіть пункт "Автоматично синхронізувати, коли підєднується цей iPhone".



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція

6. Далі перейдіть до розділу "Музика" та поставте галочку напроти пункту "Синхронізувати музику". Тут можна обрати підпункт "Усю бібліотеку", або ж синхронізувати окремі підбірки.



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція

7. Внизу натисніть клавішу "Добре" аби підтвердити всі внесені зміни.

Готово! Ваші улюблені виконавці завжди будуть у вашому смартфоні, навіть без підписки на iTunes за 5 доларів.



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція

Завантажити музику на iPhone за допомогою iTools

З цим способом у нас виникли невеликі проблеми, хоча про нього часто згадують як про альтернативу iTunes.

Перш за все, це не офіційна програма Apple і її доведеться завантажувати із сторонніх сайтів. Навіть, якщо ви завантажите її із офіційного сайту розробника (ThinkSky), можуть виникнути проблеми. Приміром, iPhone просто не синхронізується із програмою. Так сталося в нашому випадку і всі спроби синхронізувати пристрої виявилися невдалими.

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Окрім того, розробники пропонують платну підписку на програму, яка нібито розширює функціонал. Однак платити 15,90 доларів за "кота в мішку" не надто приємно.

Також можна завантажити "крякнуту" версію програми, однак ви ризикуєте підхопити кілька не дуже приємних вірусів.

Завантажити музику на iPhone за допомогою сторонніх додатків

Додаток Music Cloud

В цьому додатку є як свої плюси, так і мінуси. Завантажити музику в додаток максимально просто: завантажуєте її на Google Диск, або Dropbox. Потім в програмі обираєте пункт Sources та необхідний файлообмінник. Музика буде доступна для прослуховування, однак для оффлайн відтворення потрібно буде її зберегти, натиснувши пункт Imports.



Як завантажити музику на iPhone через Music Cloud: інструкція



Як завантажити музику на iPhone через iTunes: інструкція

Із мінусів додатку – незліченна кількість реклами, яка інколи жахливо дратує. Але загалом така альтернатива варта уваги.

Google Play Music

У цьому випадку не обов’язково купувати підписку. Ви можете завантажити улюблені композиції за допомогою розширення в браузері Google Chrome. Потім просто відкриваєте додаток на смартфоні і насолоджуєтеся улюбленою музикою.

YouTube Music

Не таємниця, що віднайти та прослухати композиції виконавців можна за допомогою сервісу YouTube Music. Тут можна знайти все і будь-який смак. Однак, щоб прослухати треки в оффлайні та із заблокованим дисплеєм, варто платити за підписку.

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Сподіваємося, наші маленькі поради допоможуть вам отримати максимум задоволення від прослуховування музики.

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