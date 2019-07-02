Як збірка смартфона впливає на його надійність та популярність

Нерідко причиною відклику партії смартфонів з продажу стають вибухи акумуляторів та самозаймання пристроїв. Все це – страшний сон для виробників, але така ціна помилки на ринку смартфонів.

Чому трапляються збої у виробників смартфонів?

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Більшість великих корпорацій закуповують комплектуючі та здійснюють подальшу збірку телефонів на сторонніх підприємствах. Таким чином виробники можуть знизити собівартість і без того дорогої продукції, і не вилетіти з вищої ліги, в яку раз у раз вриваються то корейські, то китайські конкуренти. До слова, ще кілька років тому китайські компанії викликали щирі усмішки, однак вже зараз демонструють зростання якості при більш ніж лояльній ціні.

Для складання одного телефону потрібно до двох сотень деталей, а це значить, що безпека і продуктивність смартфона залежить буквально від будь-якого компонента.

У цьому плані найвищий рівень контролю можуть забезпечити тільки ті корпорації, у яких є власні виробничі потужності. Це такі світові бренди, які можуть створювати весь асортимент мобільної продукції – починаючи від кнопкових телефонів, і закінчуючи смартфонами 4G: Gionee, Coship, Coolpad, TECNO Mobile, Infinix, Itel.

Всупереч думці, що склалася, саме їм, а не іменитим корпораціям, простіше проявляти гнучкість і швидко масштабувати асортимент на перенасиченому ринку електроніки.

Жорстокий бізнес

Для виробників, які збирають свої телефони на сторонніх підприємствах, швидка реакція – часом недосяжна розкіш. Закуповуючи комплектуючі на різних заводах і збираючи свою продукцію десь на території іншої держави, відомі вендори проводять стрес-тести та контроль вхідної якості буквально для кожної деталі. Але ймовірність помилок і проколів при цьому збільшується в кілька разів.

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Крім технічного чинника для таких компаній гостро стоїть питання охорони праці та етичності. Наприклад, від показників контрольного тесту часто залежить, чи буде завод, який збирає телефон для популярного бренду, закуповувати деталі у невідомої фабрики.

До слова, нерідко завод-складальник розглядає партії від кількох "безіменних" фабрик, природно, вибираючи кращі зразки. Решта партій повертаються до менш щасливих виробників.

Китайці підпирають, ностальгія торжествує

Така стратегія світових гігантів не завжди дає однозначно позитивний результат на споживчому ринку.

Згідно з показниками минулого року, в плюсі ​​опинилися знайомі користувачам «китайці» – Huawei, Xiaomi. Несподівано високу динаміку демонструє не настільки відомий в Україні бренд TECNO Mobile, продажі якого зросли на 32%, і Nokia HMD, яка в 2018 продала на 126% більше телефонів, ніж в 2017.

Ергономіка на заводі – зручність користування в телефоні

Часи, коли споживачі розбирали імениті телефони, як гарячі пиріжки, минули. Сучасні покупці все частіше зупиняють свій вибір не на флагманських пристроях, зібраних в тих же регіонах Південно-Східної Азії, а на середнячків і навіть бюджетників, які за якістю та продуктивністю давно не поступаються дорогим смартфонам.

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Користувачі все більше цінують соціальну відповідальність бренду, дотримання прав людини та охорону праці при виробництві, вміння надати великий спектр продуктів у всіх цінових нішах без нав'язування своєї точки зору.

Як це не парадоксально, бренди "з іменем" в цьому плані програють менш відомим китайським конкурентам, які спираються лише на власні інтелектуальні та виробничі ресурси. "Китайці" вже давно перестали бути синонімом поганої якості, а бренди Піднебесної, можливо, найбільш гнучкі та забезпечують кращу якість доступних і сучасних продуктів.