Як жива: у Луврі з’явилась 3D-копія Мони Лізи

Тайванська компанія HTC запустила проєкт Mona Lisa: Beyond the Glass, який вже запустили у Луврі. Проєкт передбачає розміщення 3D-копія Мони Лізи в натуральну величину.

Як пише видання Engadget, інсталяцію можна побачити з віртуальної реальності. Для цього у Луврі виділили спеціальну кімнату Vive Cosmos.

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Як створили реальну Мону Лізу? Для створення 3D-версії розробники використали рентгенівське і інфрачервоне сканування полотна. Таким чином вони встановили, як виглядало обличчя натурниці, її тіло, а також вивчали перспективу, щоб визначити довжину її носа тощо. Після цього вони вивчали фон позаду неї.

Створили 3D-копію Мони Лізи: відео

Мета. Як пояснили творці, вони хотіли показати, як талант Да Вінчі змінив методи мистецтва.

"Композиція і техніка, яку він використовував, були революцією в той час, тому що він створив новий спосіб зображення людей", – каже арт-директор компанії Еммануель Горнштейн.

Виставка триватиме до 24 лютого 2020 року. Аби побачити реальну Мону Лізу, потрібно заплатити 17 євро (470 гривень).

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