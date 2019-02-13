Як живуть та скільки витрачають айтішники у Львові: деталі в цифрах

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Як живуть та скільки витрачають айтішники у Львові
Як живуть та скільки витрачають айтішники у Львові / Фото з відкритих джерел

Львів – це єдине українське місто, в якому ІТ є один із пріоритетних напрямів. Ця галузь входить в затверджену стратегію конкурентоспроможності міста. Представники місцевої влади, бізнесу та громадськості об'єдналися задля розвитку ІТ-галузі.

Народна депутатка Тетяна Острікова у своєму відеоблозі "За великим рахунком" зазначила, що у львівській ІТ-індустрії працює близько 20 тисяч спеціалістів, а їхня кількість постійно збільшується. Львівські фірми входять в топ-10 найбільших ІТ-компаній України.

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Скільки витрачають львівські айтішніки? 

Економіка міста розвивається завдяки програмістам. У 2017 році айтішники Львова витратили 40 мільйонів доларів на придбання нерухомості та 26 мільйонів доларів на земельні ділянки. На харчування у ресторанах і кафе ІТ-фахівці за рік витратили 19 мільйонів доларів.

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У структурі валового регіонального продукту Львова частка ІТ в році становить 21%. А економічний ефект, створений ІТ-галуззю Львова – 920 мільйонів доларів.

ІТ-освіта у Львові

Львів інтенсивно працює над ІТ-освітою. Сім вищих навчальних закладів готують ІТ-спеціалістів. Постійно відкриваються додаткові спеціалізовані програми у ВНЗ, які відомі всій країні, до прикладу, в УКУ, у Львівській політехніці.

Айтішники з львівських компаній викладають у ВНЗ. І для студентів добре вчитись у Львові, бо є безліч компаній які готові взяти на стажування, а потім запропонувати роботу. Львівські ВНЗ щорічно випускають понад 4000 молодих ІТ-спеціалістів.

За великим рахунком, Львів нині вважають IT-столицею України. І це не сталося за один день. Це результат багаторічної праці зацікавлених сторін і самих айтішників, і міської влади, і інвесторів.

Дивіться повний випуск відеоблог Тетяни Острікової "За великим рахунком" за 12 лютого 2019:

 

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Теги: Новини України Техно Гроші Відеоблоги Новини Львова IT-бізнес Бізнес
Джерело: 24 канал
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