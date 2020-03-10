Як зміниться ринок праці в Україні через 10 років

Через 10 років Україна, як і весь світ, практично повністю трансформуються в ІТ, використовуючи різні хмарні сервіси та посилюючи свої IT-департаменти. Звичайно, на вакансії у цій сфері припадатиме левова частка на всього ринку праці.

Про це заявив директор з питань національних технологічних стратегій й політики для 24 країн регіону Центральної та Східної Європи компанії Microsoft Михайло Шмєльов.

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За його словами, Інститут вивчення майбутнього (Institute for the Future, IFTF) представив дослідження про зміни на світовому ринку праці у найближчі десять років. Воно доводить, що до 2030 році всі працівники компаній опанують інформаційно-комунікаційні технології, щоб зберегти конкурентоспроможність.

"За нашими даними, понад 81% партнерів будуть інвестувати у сучасні робочі місця протягом наступних двох років. А 83% менеджерів погоджуються із твердженням, що завдяки ІТ робочі процеси змінюються на краще", – каже Шмєльов.

Штучний інтелект

Звичайно, вплине на ринок праці і штучний інтелект. За прогнозами експертів, вже цього року 85% світових корпорацій використовуватиме штучний інтелект. До 2025 року будуть активно використовувати віртуальну реальність для створення нових середовищ та візуалізації.

При цьому Шмєльов наголосив, що вже зараз в Україні є високий потенціал та сильні IT-спеціалісти. Саме тому активно розвивається сфера стартапів.

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