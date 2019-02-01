Як змінювались камери на телефонах Samsung: інфографіка

Свій перший телефон із камерою компанія Samsung представила у 2000 році. Саме тоді вийшов перший телефон бренду з камерою, V200. З того часу камери як і самі телефони зазнали істотних змін.

Цю еволюцію телефонів Samsung показала у цікавій інфографіці із ключовими подіями в камерах телефонів. Читайте також: Тримав своїми руками: характеристики Samsung Galaxy S10 злив інформатор Вже незабаром Samsung має представити Galaxy S10. Якщо вірити чуткам, то новинка отримає три модулі основної камери. А версія Galaxy S10 + буде оснащена ще й подвійною фронтальною камерною. Офіційна презентація новинок відбудеться 20 лютого. Еволюція телефонів Samsung Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно