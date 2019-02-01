Як змінювались камери на телефонах Samsung: інфографіка

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Як змінювались камери на телефонах Samsun
Як змінювались камери на телефонах Samsun / techrasa.com

Свій перший телефон із камерою компанія Samsung представила у 2000 році. Саме тоді вийшов перший телефон бренду з камерою, V200. З того часу камери як і самі телефони зазнали істотних змін.

Цю еволюцію телефонів Samsung показала у цікавій інфографіці із ключовими подіями в камерах телефонів.

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Вже незабаром Samsung має представити Galaxy S10. Якщо вірити чуткам, то новинка отримає три модулі основної камери. А версія Galaxy S10 + буде оснащена ще й подвійною фронтальною камерною.

Офіційна презентація новинок відбудеться 20 лютого.

Як змінювались камери на телефонах Samsung

Еволюція телефонів Samsung

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Теги: Техно Смартфони Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: Техно
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