Як змінювались камери на телефонах Samsung: інфографіка
Свій перший телефон із камерою компанія Samsung представила у 2000 році. Саме тоді вийшов перший телефон бренду з камерою, V200. З того часу камери як і самі телефони зазнали істотних змін.
Цю еволюцію телефонів Samsung показала у цікавій інфографіці із ключовими подіями в камерах телефонів.
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Вже незабаром Samsung має представити Galaxy S10. Якщо вірити чуткам, то новинка отримає три модулі основної камери. А версія Galaxy S10 + буде оснащена ще й подвійною фронтальною камерною.
Офіційна презентація новинок відбудеться 20 лютого.
Еволюція телефонів Samsung
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