Як знімає камера iPhone 11 Pro: неймовірні фото

Після офіційної презентації iPhone 11 Pro компанія Apple дала можливість протестувати новинку журналістам та блогерам. Відомий фотограф та мандрівник Остін Манн вирішив перевірити, чи здатний смартфон замінити зеркалку та перевірив його в реальних умовах зйомки.

Автор фотографій заявив, що нова камера, на його думку, – найкращий стимул для покупки нового iPhone 11 Pro. Зйомка проводилася під час подорожі Манна в Китай, повідомляє MacRumors.

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Ширококутна камера. Фотограф зазначив, що використання ширококутної камери виправдано лише при достатньому рівні освітлення, а в темний час доби потрібно обов'язково включати режим Night Mode, який на програмному рівні коригує недолік світла.

Нічний режим вразив автора – за його словами, алгоритм працює безпомилково і дає змогу отримувати приголомшливі знімки, зберігаючи їх реалістичність.

Поява Night Mode автор відносить до настільки ж значущої події в еволюції iPhone, як поява панорамної зйомки у iPhone 5 в 2012 році. В налаштуваннях камери iPhone 11 Pro є і спеціальний режим "Зйомка за межами кадру", що дозволяє отримувати фотографію з використанням декількох об'єктивів і подальшим регулюванням композиції вже після закінчення зйомки.

Висновки. Манн високо оцінив камеру iPhone 11 Pro і резюмував у своєму блозі, що ширококутний об'єктив і Night Mode "змінюють якість зйомки до невпізнання" в порівнянні з попередніми моделями лінійки.

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