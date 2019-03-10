Як знімає камера Xiaomi Redmi Note 7 Pro: реальні знімки

Нещодавно представлений смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro відрізняється від базової модифікації потужнішим процесором та новим сенсором для камери Sony IMX586 із реальною роздільною здатністю 48 Мп. Тепер в мережі опублікували реальні знімки, зроблені на новий смартфон.

Ручні налаштування і 48-мегапіксельні фото. Як повідомляє 4PDA, за замовчуванням Redmi Note 7 Pro робить знімки з роздільною здатністю 12 Мп, а щоб активувати 48 Мп необхідно перейти в ручні налаштування.

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При зйомці з такою роздільною здатністю деталізація трохи зростає, а самі фото 8000 х 6000 пікселів займають близько 12-14 МБ. Також смартфон підтримує функції штучного інтелекту, але результат не завжди краще автоматичних налаштувань.



Макрозйомка

Портретний режим. Портретний режим на основну подвійну камеру досить точно відокремлює головний об'єкт від фону навіть в складних умовах. Фронтальна камера також підтримує портретний режим, але якість знімків і "вирізання" об'єкта помітно гірше.



Знімок на фронтальну камеру



Знімок на фронтальну камеру в портретному режимі

Нічний режим. Нічний режим на Redmi Note 7 Pro покращує якість знімків при недоліку освітлення. Фото стають більш різкими, яскравими, зникають засвітки.



Погане освітлення



Нічний режим

Як знімає камера Xiaomi Redmi Note 7 Pro – дивіться відео

Більше знімків в оригінальній якості доступні за посиланням.

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