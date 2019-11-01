Як знімає камера неанонсованого смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro: фото

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Xiaomi Mi CC9 Pro
Xiaomi Mi CC9 Pro / Фото з вільних джерел

В мережі з'явилися нічні фотографії, які зробили на ще неанонсований смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro. Зауважимо, для отримання якісних знімків в умовах недостатньої освітленості вендор. розробив спеціальний нічний режим.

Що відомо про камеру смартфона та фото? Як повідомляється, фотографії зробили на основну камеру Xiaomi Mi CC9 Pro з роздільною здатністю 108 Мп.

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Для зйомки в умовах недостатньої освітленості Xiaomi розробила спеціальний нічний режим, що дозволяє робити 14-бітові RAW-файли зі стисненням без втрати якості.


Фото, зроблене на основну камеру Xiaomi Mi CC9 Pro

Є і другий знімок, але не зрозуміло, отримали його за допомогою телеоб'єктива з п'ятикратним оптичним зумом або ж це обрізане оригінальне зображення.


Нічна зйомка на смартфоні Xiaomi Mi CC9 Pro

Фото доступно не у вихідній роздільній здатності, тому оцінювати його складно, але виглядає картинка дуже непогано.

Дата презентації. Як смартфон буде знімати в реальності користувачі дізнаються вже на офіційній презентації, яка відбудеться 5 листопада.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Смартфони Техно Новини Техно Xiaomi
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