Як знімає селфі-камера Xiaomi CC9: в мережі з’явились перші фото

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Анонс Xiaomi CC9
Анонс Xiaomi CC9

Генеральний директор компанії Xiaomi Лей Цзюнь повідомив, що майбутня новинка компанії – молодіжний смартфон Xiaomi CC9 – отримає просунуту селфі-камеру з роздільною здатністю 32 Мп. Тепер в мережі з’явились перші фото, зроблені на цю камеру.

Більше того, у компанії заявляють про спеціальне програмне забезпечення у камері Xiaomi CC9, яке дає змогу "не тільки відобразити кожен момент життя користувача, але і передавати все в максимально реалістичних кольорах".

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Характеристики цього ПЗ поки не називають. При цьому, окремо звертають увагу на здатність камери відтворювати реалістичну текстуру шкіри.

Xiaomi CC9

Селфі на Xiaomi CC9

Що ще відомо. Xiaomi CC9 може отримати процесор Qualcomm Snapdragon 730. Основна камера матиме три модулі, основний модуль – 48 Мп. Ємність акумулятора буде становити 4000 мАг, із підтримкою швидкої 27-ватної зарядки.

Xiaomi CC9

В Xiaomi CC9 акцент зробили на якості фронтальної камери 

Коли чекати. Згідно з офіційним повідомленням компанії Xiaomi CC9 офіційно представлять вже 2 липня.

Xiaomi CC9

Xiaomi CC9 представлять 2 липня 

Xiaomi CC9

Виробник обіцяє передавати  реалістичну текстуру шкіри

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Новини Техно
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