Як знімає ще не представлений смартфон Honor 20 Pro: ефектні фото

Вже 21 травня у Лондоні компанія Huawei проведе офіційну презентацію лінійки нових флагманських смартфонів Honor 20. Детальні характеристики виробник не розкриває. При цьому в компанії показали, на що здатна камера топової версії Honor 20 Pro.

Фото Техно 24 передали у прес-службі бренду Honor 20 в Україні.

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Що відомо про камеру. Honor 20 Pro отримав основну камеру одразу з 4 модулями. Головний датчик – Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп та діафрагмою f/1,4. Другий модуль – ширококутний, третій – з телеоб'єктивом з триразовим оптичним зумом, а четвертий призначений для макрозйомки.

Це буде одна з найкращих камер на ринку

Цікаво, що Honor 20 Pro вже протестували у лабораторії DxOMark (популярний ресурс, що тестує камери).

Оцінки поки не називають. Але враховуючи той факт, що одразу три смартфони Huawei опинились у 5 лідерів, можна припустити, що серед Топ-5 найкращих буде і Honor 20. Деякі інсайдери вважають, що його оцінка перевищить 110 балів.

Honor 20 Pro робить вдалі знімки навіть в нічний час

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