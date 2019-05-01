Як знімає смартфон OnePlus 7 Pro: неймовірні фото

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Як знімає смартфон OnePlus 7 Pro
Як знімає смартфон OnePlus 7 Pro / Digital Web Review

В офіційному Twitter-акаунті OnePlus опублікували невелику серію знімків. Відзначимо, фото зробили на ще неанонсований смартфон OnePlus 7 Pro.

Дата презентації. Коментарі до посту підтверджують призначену дату презентації, яка відбудеться 14 травня.

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Фотоможливості. Незважаючи на відсутність супровідних коментарів, порядок фотографій імовірно виглядає наступним чином: ширококутний знімок, надширококутний і з використанням триразового оптичного зума.

OnePlus 7 Pro
Як знімає OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro
Знімок, зроблений на потрійну камеру OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro
Оптичний зум в OnePlus 7 Pro

За наявною інформацією, модуль основної камери OnePlus 7 Pro складається з основного датчика з роздільною здатністю 48 Мп, ширококутного сенсора і телеоб'єктива.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно OnePlus
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