Як знімає смартфон OnePlus 7 Pro: неймовірні фото
В офіційному Twitter-акаунті OnePlus опублікували невелику серію знімків. Відзначимо, фото зробили на ще неанонсований смартфон OnePlus 7 Pro.
Дата презентації. Коментарі до посту підтверджують призначену дату презентації, яка відбудеться 14 травня.
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Фотоможливості. Незважаючи на відсутність супровідних коментарів, порядок фотографій імовірно виглядає наступним чином: ширококутний знімок, надширококутний і з використанням триразового оптичного зума.
Як знімає OnePlus 7 Pro
Знімок, зроблений на потрійну камеру OnePlus 7 Pro
Оптичний зум в OnePlus 7 Pro
За наявною інформацією, модуль основної камери OnePlus 7 Pro складається з основного датчика з роздільною здатністю 48 Мп, ширококутного сенсора і телеоб'єктива.
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