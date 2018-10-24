Як знімають смартфони Google Pixel 3 та Pixel 3 XL в нічному режимі: неймовірні фото

Під час презентації смартфонів Pixel 3 та Pixel 3 XL пошуковик заінтригував публіку новим нічним режимом зйомки Night Sight. Офіційно ця функція буде доступна лише в листопаді, проте розробники із XDA вже змогли активувати її в останній версії додатку Google Camera.

Про це повідомляє 4PDA.

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При недостатньому освітленні додаток камери Google пропонує використовувати новий режим Night Sight. Активувати його можна у вкладці More. Під час самої зйомки необхідно утримувати смартфон деякий час максимально нерухомо, так як робиться серія фотографій, які потім "склеюються" в одну.



Фото, зроблене на Google Pixel 3, без використання Night Sight



Фото, зроблене на Google Pixel 3, з використанням Night Sight

У додатку Google Photo знімки, зняті з використанням Night Sight, позначаються іконкою у вигляді місяця.

Боже мій. Night Sight на Pixel 3 – це диво,

– написав користувач під ніком Canoopsy.

Режим Night Sight настільки "витягує" знімки, що часом здається, ніби вони зроблені з використанням потужного спалаху або зовсім при денному освітленні.



​Фото, зроблене на Google Pixel 3, без використання Night Sight



Фото, зроблене на Google Pixel 3, з використанням Night Sight

Так як функція все ще офіційно не випущена, до релізу Google може доопрацювати алгоритми, і якість зроблених фотографій буде ще вище. Також не варто забувати, що для цього використовуються технології машинного навчання, а значить з часом алгоритми будуть навчатися самостійно.

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