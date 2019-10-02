Як зорельот Starship виглядає зсередини: Ілон Маск показав захопливе відео

Під час масштабної презентації зорельота Starship Ілон Маск детально розповів про конструкцію майбутнього корабля, однак все, що всередині залишилося поза кадром. Очільник SpaceX вирішив це виправити та показав "внутрішній світ" амбіційного космічного корабля.

Особливості внутрішньої конструкції зорельота. За словами Ілона Маска, сферичні паливні баки розміщені у верхній частині зорельота для компенсації ваги двигунів.

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Раніше він повідомляв, що в них міститься запас палива для посадки Starship, а розділені вони в цілях безпеки.

Незважаючи на візуально гладку поверхню Starship, зсередини чітко видно зварні шви на деталях обшивки. Засновник SpaceX зазначив, що "виробнича версія буде набагато більш відточеною, ніж цей прототип".

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019

Випробування. Очікується, що перший тестовий політ космічного корабля відбудеться в найближчі шість місяців.

Попередні випробування. Раніше фірмові двигуни Raptor пройшли випробування на прототипі Starhopper, який виконав серію коротких "стрибків" на різну висоту. Повнорозмірний космічний апарат також пройде серію тестів перед виходом на земну орбіту.

Головна мета майбутньої місії. У планах компанії – перевезення людей і вантажів на орбіту Землі, Місяць і, в перспективі, на Марс.

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