Яка собівартість смартфона Samsung Galaxy S10+: неочікувані цифри

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Яка собівартість смартфона Samsung Galaxy S10+
Яка собівартість смартфона Samsung Galaxy S10+ / Hyser

Спеціалісти порталу TechInsights розібрали смартфон Samsung Galaxy S10+ аби вивчити компоненти, які виробник використав у флагмані. В першу чергу це зробили для того, щоб дізнатися реальну собівартість новинки.

Вартість смартфона. Відзначимо, Samsung Galaxy S10+ продається за ціною від 999 доларів (близько 26 800 гривень) за базову версію, а за модифікацію з 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 1 ТБ виробник просить 1599 доларів (близько 42 900 гривень).

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Вартість комплектуючих смартфона. Як зазначає 4PDA, найдорожчим елементом Galaxy S10 + очікувано став 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з вигнутими краями і отвором під подвійну фронтальну камеру. Він коштує 86,5 доларів, що на 10 доларів більше в порівнянні з Galaxy S9 +.

На другому місці за дорожнечею розташувався процесор Exynos 9820 за 70,5 доларів, який на 10 доларів дешевше торішнього Exynos 9810. Камери, яких в смартфоні п'ять, коштують 56,5 доларів.

Samsung Galaxy S10+
Як вираховували собівартість Samsung Galaxy S10+

В результаті собівартість всіх компонентів Galaxy S10 + у версії 8/128 ГБ становить 420 доларів (близько 11 300 гривень). Для порівняння, минулорічний Galaxy S9 + був оцінений в 379 доларів (близько 10 200 гривень), а iPhone Xs Max – 443 долари (близько 11 900 гривень).

Що впливає на ціну смартфона? Нагадаємо, що підсумкову ціну пристрою для споживачів формує безліч факторів, куди крім вартості апаратної начинки входить збірка, додаткові комплектуючі (36,5 доларів), патентні відрахування, витрати на логістику, рекламу і тому подібне.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung Samsung Galaxy S10 iPhone Xs Max Ціни
Джерело: 24 Канал
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