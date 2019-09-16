Яке порно дивляться користувачі iOS та Android – дослідження

Популярний порносайт xHamster сформував рейтинг уподобань користувачі iPhone та власників смартфонів на операційній системі Android.

Згідно з дослідженням xHamster, однаково популярні категорії відео у категоріях MILF (це ролики, де знімаються жінки 40+), "підлітки" та "анальний секс". Вони однаково популярні як серед користувачів iPhone, так і Android.

Цікаво: З ким, коли і як: мобільні додатки збирають інформацію про секс користувачів

При цьому власники смартфонів Apple частіше цікавляться порнографічними роликами в категорії cuckold ("рогоносці"), а також обирають порно за участю арабських акторів і актрис.

При цьому користувачам Android більше подобається контент, де розігрують історії з інцестом.

Також у порносайті зауважили, що гомосексуальна порнографія більше популярна серед власників iPhone.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно