Яке порно дивляться користувачі iOS та Android – дослідження

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Яке порно дивляться користувачі iOS та Android
Яке порно дивляться користувачі iOS та Android / standard.co.uk

Популярний порносайт xHamster сформував рейтинг уподобань користувачі iPhone та власників смартфонів на операційній системі Android.

Згідно з дослідженням xHamster, однаково популярні категорії відео у категоріях MILF (це ролики, де знімаються жінки 40+), "підлітки" та "анальний секс". Вони однаково популярні як серед користувачів iPhone, так і Android.

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При цьому власники смартфонів Apple частіше цікавляться порнографічними роликами в категорії cuckold ("рогоносці"), а також обирають порно за участю арабських акторів і актрис.

При цьому користувачам Android більше подобається контент, де розігрують історії з інцестом.

Також у порносайті зауважили, що гомосексуальна порнографія більше популярна серед власників iPhone.

via GIPHY

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Теги: Здоров'я Новини Техно Інтернет Android iOS Секс Порно Техно
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