Які браузери збирають найбільше інформації про користувачів

Хоча дані користувачів збирають майже всі браузери, деякі з них роблятьце активніше, за інші. Експерт в галузі IT Дуг Лейт із ірландського Трініті-коледжа порівняв рівень конфіденційності найпопулярніших в світі додатків для інтернет-серфінгу.

У порівняльному дослідженні брали участь браузери Google Chrome 80.0.3987.87, Mozilla Firefox 73.0, Brave 1.3.115, Safari 13.0.3, Microsoft Edge 80.0.361.48, та "Яндекс.Браузер" версії 20.2.0.1145, передає ARSTechnica.

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Які браузери "небезпечні"

Під час перегляду інтернет-сторінок фіксувалися дані про те, як багато інформації про користувача збирає додаток, і як потім розпоряджається цими даними.

Найгіршим щодо конфіденційності користувачів, за версією експерта, виявився Microsoft Edge. Він відправляв ідентифікатори, що давали змогу пов'язати пошукові запити, асоційовані IP-адреси і дані про місцезнаходження на власні сервери, причому подібну функціональність виявилося непросто відключити самим користувачам.

Таку поведінку, за словами Лейта, демонстрував і браузер "Яндекса".

Браузери із середнім показником безпеки

Chrome, Firefox і Safari зайняли середні позиції рейтингу – вони дають змогу відключити безконтрольний збір даних і автозаповнення пошукових запитів. При цьому Chrome все ж фіксує унікальний ідентифікатор користувача.



Google Chrome виявився не надто конфіденційним браузером

Низку даних збирає і Firefox, а стартова сторінка Safari за умовчанням може ділитися інформацією з третіми сторонами, які здатні завантажувати сторінки з ідентифікаторами в кеш браузера. У процесі роботи з iCloud також збираються дані про ідентифікатори.

Найбезпечніший браузер

Лідером списку виявився браузер Brave, він за замовчуванням не збирає ідентифікатори, що дають змогу відслідковувати IP-адреси і не відправляє дані про відвідані сайти на сервери розробника.

Що кажуть в компаніях-розробниках

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Microsoft

Представники розробників вже прокоментували результати дослідження. Так, один із співробітників Microsoft на умовах анонімності зазначив, що Edge запитує дозвіл для збору діагностичних відомостей для поліпшення продуктів, при цьому їх збір все ж можна відключити.

​Apple

В Apple заявили, що дослідження "занадто вузько розуміє безпеку браузера", а Safari блокує збір даних третіми сторонами за допомогою функції Intelligent Tracking Prevention, і сторонні cookie-файли.

​Mozilla

У Mozilla повідомили, що Firefox збирає історію відвідувань тільки у випадках, якщо включена функція Sync, що дає змогу "розшерити" дані для декількох пристроїв, причому на відміну від інших браузерів, використовується наскрізне шифрування і компанія не має доступу до відомостей про веб-серфінг.



Браузери можуть передавати ваші дані третім особам

При цьому Firefox дійсно збирає деяку "технічну інформацію" про взаємодію користувача з продуктом Mozilla, але вона не включає історію відвідувань сайтів, а зібрані IP-адреси та інші ідентифікатори не використовуються для аналізу активності користувачів.

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