Які бренди найкраще продавалися під час розпродажу 11.11 на AliExpress

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Які бренди найкраще продавалися під час розпродажу 11.11 на AliExpress
Які бренди найкраще продавалися під час розпродажу 11.11 на AliExpress / CNBC.com

Глобальний розпродаж, який стартував 11 листопада на AliExpress, ще протягом перших годин почав встановлювати рекорди та став наймасштабнішим в історії. Компанія Alibaba, яка володіє торговим майданчиком, опублікувала звіт, в якому поділилася даними щодо того, які бренди продавалися найкраще.

Статистику складали на основі зроблених покупок на майданчику Tmall, який орієнтований на внутрішній китайський ринок, повідомляє Mydrivers.

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Організатори склали рейтинг найпопулярніших брендів в різних категоріях, включаючи продукти харчування, медицина, краса, будівельні матеріали, домашній текстиль, ювелірні прикраси, товари для чоловіків і жінок, годинники та інші.

Смартфони. Найпопулярнішим брендом смартфонів став Apple, а друге і третє місце зайняли Huawei та Honor. Далі за списком розташувалися Xiaomi, Vivo, OPPO, Samsung, realme, Meizu та OnePlus.


Найпопулярніші бренди смартфонів

Побутова техніка. Категорію виробників великої побутової техніки очолили Midea, Haier та Gree. За трійкою лідерів йдуть Xiaomi, Siemens, Littleswan, Hisense, AUX, Skyworth і TCL.

Електроніка для життя. Найпопулярнішим брендом електроніки для життя став Midea. Друге і третє місце зайняли Dyson і Ecovacs відповідно. За ними розмістилися Joyoung, Supor, Philips, Mijia, Xiaomi, Panasonic і Haier.


Найпопулярніші цифрові бренди

Цифрові бренди. Apple також очолила список цифрових брендів. За нею розташувалися Huawei, Xiaomi, Lenovo, HP, ASUS, DJI, JmGo, Dell і Sony. Цікаво, що окрім всього іншого Xiaomi став найпопулярнішим брендом сумок, рюкзаків і валіз.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Китай Побутова техніка Смартфони
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