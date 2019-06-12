Які електрокари найпопулярніші серед українців

В травні українці придбали та зареєстрували 643 електромобілі. За повідомленнями Укравтодору, такі показники вказують на те, що порівняно з минулим роком попит на легкові електрокари зріс у півтора рази, а на комерційні – на 43%.

Травневий ринок комерційних автомобілів на електротязі складався виключно з імпортного секонд-хенду і не вирізнявся різноманітністю, повідомляє "Ліга.Бизнес".

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Комерційні авто. Основну масу склали електромобілі моделі Renault Kangoo Z.E., яких було зареєстровано 31 одиниця, інші дві машини були Nissan e- NV200.

Водночас в реєстраціях легкових електрокарів були присутні нові машини, але їх було всього 86 штук, а більшу частину (524 штук) Склали старі автомобілі.



Nissan Leaf – найпопулярніший серед українців

Легкові електрокари. Найпопулярнішим електрокаром в українців залишається Nissan Leaf. Минулого місяця 329 "ліфів" поповнили автопарк країни. На другому місці Tesla Model S, автомобілі цієї моделі вибрали 53 автомобіліста.

Також в травневу п'ятірку найбільш популярних автомобілів з нульовим рівнем викидів увійшли: BMW i3 – 46 штук; Fiat 500е – 24 штуки; Renault Zoe – 23 штуки.

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