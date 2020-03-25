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Які ігри безкоштовновно роздаватимуть підписникам PlayStation Plus в квітні

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Список безкоштовних ігор у квітні / Unsplash

Безкоштовні ігри для підписників PlayStation Plus – річ нестабільна: інколи користувачів тішать кількома невідомими тайтлами, а інколи Sony дарує фанатам справжні хіти. Схоже, в квітні на власників PlayStation Plus чакає один із головних ексклюзивів PS4.

Які ігри можна буде отримати безкоштовно

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Відомий інсайдер Nibellion опублікував витік, згідно з яким хедлайнером квітневої роздачі в PlayStation Plus стане пригодницький хіт Uncharted 4: A Thief's End – заключна глава однієї з головних ексклюзивних серій Sony.

Трейлер гри Uncharted 4: A Thief's End – дивіться відео

Щодо другої гри, то нею буде DiRT Rally 2.0, продовження успішного перезапуску в міру хардкорного ралійного симулятора.

Трейлер гри DiRT Rally 2.0 – дивіться відео

Важливо пам'ятати, що поки це не більше ніж непідтверджений витік, і ставитися до нього слід відповідно – як до чуток.

Коли чекати офіційного анонсу

Офіційний анонс безкоштовних ігор PS Plus відбудеться не раніше 1 квітня, а самі тайтли стануть доступні лише після 7 квітня. До цього часу підписники сервісу можуть завантажити Sonic Forces і ремейк Shadow of the Colossus.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: PlayStation Техно Ігри
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