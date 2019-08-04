Які ігри отримають підтримку нової технології NVIDIA RTX: повний список

В рамках заходу GeForce Gaming Celebration, який пройшов вчора, 20 серпня, компанія NVIDIA оголосила список ігор, які в майбутньому отримають підтримку технологій із набору RTX. Список складається із 21 гри і в ньому є тайтли, які вже вийшли, і ті, які тільки готуються до виходу.