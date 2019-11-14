Які пости видаляють з Instagram: цікава статистика

Компанія Facebook вперше розкрила деталі видалення публікацій в Instagram. Зауважимо, протягом квітня – вересня 2019 року адміністрація соцмережі видалила близько 3,3 мільйона постів, які порушували політику додатку.

У звіті компанії про видалення контенту йдеться, що із Instagram вилучали публікації, які підпадають хоч під одну з категорій:

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Суїцид та самокалічення . В Instagram виявили 1,7 мільйона таких постів за вказаний період та видалили їх.

. В Instagram виявили 1,7 мільйона таких постів за вказаний період та видалили їх. Дитяча нагота та сексуальна експлуатація дітей . У цю категорію потрапило 1,3 мільйона постів.

. У цю категорію потрапило 1,3 мільйона постів. Терористична пропаганда . Адміністрація Instagram виявила 240 тисяч постів, які потрапили у цю категорію та були видалені.

. Адміністрація Instagram виявила 240 тисяч постів, які потрапили у цю категорію та були видалені. Купівля або продаж заборонених товарів. Таких постів видалили 95,5 тисяч.

Також у своєму звіті Facebook наголосила, що всі ці пости виявили та видалили до того, як на них встигли поскаржитися користувачі.

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