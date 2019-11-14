Які пости видаляють з Instagram: цікава статистика
Компанія Facebook вперше розкрила деталі видалення публікацій в Instagram. Зауважимо, протягом квітня – вересня 2019 року адміністрація соцмережі видалила близько 3,3 мільйона постів, які порушували політику додатку.
У звіті компанії про видалення контенту йдеться, що із Instagram вилучали публікації, які підпадають хоч під одну з категорій:
Читайте також: Нововведення в Instagram: соцмережа запустить свій варіант TikTok
- Суїцид та самокалічення. В Instagram виявили 1,7 мільйона таких постів за вказаний період та видалили їх.
- Дитяча нагота та сексуальна експлуатація дітей. У цю категорію потрапило 1,3 мільйона постів.
- Терористична пропаганда. Адміністрація Instagram виявила 240 тисяч постів, які потрапили у цю категорію та були видалені.
- Купівля або продаж заборонених товарів. Таких постів видалили 95,5 тисяч.
Також у своєму звіті Facebook наголосила, що всі ці пости виявили та видалили до того, як на них встигли поскаржитися користувачі.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі