Які продукти Apple найбільше купували до свят

Далекі від рекордних продажі iPhone та iPad не завадили пристроям стати найпопулярнішими серед девайсів у передноворічний період. За підсумками грудня кількість активацій ґаджетів збільшилася більш ніж удвічі від показників тритижневої давності.

Такі дані наводять аналітики консалтингової фірми Localytics.

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Найбільш популярним пристроєм виявився 9,7-дюймовий iPad шостого покоління. Кількість його активацій в передноворічний тиждень виросла більш ніж на 200% від традиційних показників. Аналітики пояснили такий різкий стрибок попиту на планшет кількістю акційних пропозицій від американських рітейлерів на кшталт Amazon, Best Buy і Walmart, які пропонували планшет зі знижкою від 80 до 100 доларів залежно від конфігурації.



Які iPhone найбільше активували в передсвятковий період

Не менш примітним представником списку лідерів за кількістю активацій став iPad mini 4, який обійшов за популярністю навіть 12,9-дюймовий iPad Pro. Незважаючи на більш ніж трирічний вік і неактуальне за сучасними мірками апаратне забезпечення компактний планшет все ще користується попитом, зайвий раз доводячи, що пристрої з великими екранами цікаві далеко не всім.



Рейтинг активації продукції Apple в період перд святами

Але найбільше дивує присутність в списку Localytics такого пристрою, як iPhone Xr. Ні ціна, ні компромісна функціональність не відлякали споживачів від покупки умовно доступного флагмана 2018 року, забезпечивши йому 88% збільшення числа активацій. Не відлякали настільки, що iPhone Xr і зовсім став лідером останніх чотирьох років, обійшовши навіть торішню трійцю, яка складається з iPhone X, iPhone 8 та iPhone 8 Plus.



Найпопулярніші продукти Apple у передноворічний період

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