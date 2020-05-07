Які продукти і їжу українці замовляють онлайн: дані Glovo

Сервіс доставки Glovo проаналізував замовлення, що робили українці у період карантину – з 16 березня по 29 квітня. На основі даних сервіс підготував цікаву інфографіку.

Також у Glovo зауважили істотне зростання кількості нових клієнтів – кількість людей, що вперше зробили замовлення в додатку зросла у 2 рази, а найактивніший користувач Glovo під час карантину зробив 155 замовлень.

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До речі, користувачі смартфонів на Android активніше замовили доставку Glovo (69% від усіх замовлень. Тим часом на власників iPhone припадає 39% замовлень. Однак, середній чек замовлень у користувачів на iOS вищий на 5%.

Що замовляли

Як кажуть експерти сервісу, карантин позначився на попиті українців. Так, кількість замовлень в розділі «Супермаркети» зросла на 40%, а в «Аптеки» - на 35%. Зріс і середній чек у цих категоріях одразу на чверть.

Що українці замовляють у Glovo / glovoapp.com

Серед найпопулярніших товарів з супермаркетів – такі продукти:

яйця,

негазована вода,

овочі,

яблука,

банани.

Що стосується ресторанів, то тут українці найчастіше замовляють:

бургери,

салати,

страви азіатської кухні.

Найбільший чек за час карантину склав 5132 гривень, а найменший – 2 гривні (це вартість порційного соєвого соусу).

Також істотно виріс і безготівковий розрахунок, за останніми даними його частка вже складає 55%.

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