Які ресурси найбільше шпигують за користувачами – рейтинг
Компанія DuckDuckGo, якій належить однойменний популярний пошуковик, оприлюднила деталі проєкту Tracker Radar.Це інструмент, який збирає міжсайтові рекламні трекери і блокує їх роботу.
Як запевняють у компанії, їхня база даних – найкраща у цій сфері та постійно оновлюється. Згідно з даними DuckDuckGo, найчастіше в мережі трапляються трекери від Google, Facebook і Adobe.
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10 найпоширеніших трекерів виглядають таким чином:
- Adobe
- Amazon
- Oracle
- TowerData
- AppNexus, Inc
- Rubicon Project
Як пояснили у DuckDuckGo, вони оприлюднили код Tracker Radar, тож розробники можуть використовувати це, щоб створювати власні списки і блокування, а дослідники – щоб вивчати трекери.
Які ресурси найбільше збирають дані про користувачів
Експерти працювати над проєктом два роки. Зараз в базі Tracker Radar дані про 5326 доменах від 1727 компаній. Сам інструмент вже працює всередині мобільного додатка DuckDuckGo (iOS, Android) і розширення DuckDuckGo Privacy Essentials (Chrome, Firefox і Safari).
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