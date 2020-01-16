Які смартфони Huawei не отримають Android 10 та EMUI 10: список

Компанія Huawei ще в грудні 2019 року для низки смартфонів зробила доступною свою фірмову оболонку EMUI 10, яка побудована на базі операціної системи Android 10. Окрім списку моделей, які гарантовано отримають оновлення, вендор опублікував список девайсів, які не отримають Android 10 та оновлення оболонки.

Тисячі користувачів вирішили напряму звернутися до служби підтримки компанії з метою з'ясувати, чи отримає їх смартфон оновлення до Android 10, повідомляє Huawei Central.

Цікаво: Оновлення Windows 10: Microsoft випускає перший в 2020 році апдейт операційної системи

Представники Huawei терпляче відповіли практично на кожен лист. В результаті був сформований список пристроїв, які не дочекаються ні EMUI 10, ні Android 10.

Які пристрої не отримають Android 10

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

У компанії також відзначили, що вихід прошивки для деяких пристроїв, що не потрапили в список, поки перебуває на розгляді. Імовірно, до кінця березня всі власники смартфонів компанії, яким буде доступна нова версія ОС, в обов'язковому порядку отримають відповідне оновлення.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно