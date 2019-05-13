Які смартфони Huawei та Samsung першими отримають Android 10 Q

Через кілька днів після офіційного анонсу операційної системи Android 10 Q компанія Huawei оголосила список пристроїв, які отримають нового "зеленого робота". Окрім того, журналісти з порталу SamMobile назвали девайси від компанії Samsung, які можуть отримати Android Q.

Як повідомляє 4PDA, насамперед Huawei має намір оновити до десятої версії Android вісім флагманських смартфонів.

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Це пристрої так званої першої хвилі, які отримають нову версію Android першими. Ймовірно, що в майбутньому Huawei розширить список підтримуваних моделей.

Які смартфони Huawei оновляться до Android 10 Q:

У випадку з пристроями Samsung офіційної інформації поки ще немає, але портал SamMobile склав список найбільш ймовірних кандидатів на оновлення до Android 10 на основі традиційної політики компанії з підтримки своїх пристроїв.

Розраховувати на Android Q можуть власники наступних моделей:

Galaxy Fold

Galaxy S10e/S10/S10+

Galaxy S9/S9+

Galaxy Note 9

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6 (2018)/A6+ (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy J6/J6+

Galaxy J8/J8+

Galaxy M10

Galaxy M20

Galaxy M30

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 10.5 (2018)

У випадку з пристроями Samsung список не фінальний і в реальності може відрізнятися від планів південнокорейської корпорації.

Хто ще може отримати Android 10? Відзначимо, бета-версію Android Q можуть випробувати власники всіх поколінь Pixel, а також деяких смартфонів від ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, OPPO, Sony, Vivo, Xiaomi та інших компаній.

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