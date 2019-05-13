Які смартфони Huawei та Samsung першими отримають Android 10 Q
Через кілька днів після офіційного анонсу операційної системи Android 10 Q компанія Huawei оголосила список пристроїв, які отримають нового "зеленого робота". Окрім того, журналісти з порталу SamMobile назвали девайси від компанії Samsung, які можуть отримати Android Q.
Як повідомляє 4PDA, насамперед Huawei має намір оновити до десятої версії Android вісім флагманських смартфонів.
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Це пристрої так званої першої хвилі, які отримають нову версію Android першими. Ймовірно, що в майбутньому Huawei розширить список підтримуваних моделей.
Які смартфони Huawei оновляться до Android 10 Q:
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20X
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Honor V20 (він же View 20)
- Honor Magic 2
У випадку з пристроями Samsung офіційної інформації поки ще немає, але портал SamMobile склав список найбільш ймовірних кандидатів на оновлення до Android 10 на основі традиційної політики компанії з підтримки своїх пристроїв.
Розраховувати на Android Q можуть власники наступних моделей:
- Galaxy Fold
- Galaxy S10e/S10/S10+
- Galaxy S9/S9+
- Galaxy Note 9
- Galaxy A9 (2018)
- Galaxy A7 (2018)
- Galaxy A6 (2018)/A6+ (2018)
- Galaxy A80
- Galaxy A70
- Galaxy A50
- Galaxy A40
- Galaxy A30
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A10
- Galaxy J6/J6+
- Galaxy J8/J8+
- Galaxy M10
- Galaxy M20
- Galaxy M30
- Galaxy Tab S4
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab A 10.1 (2019)
- Galaxy Tab A 10.5 (2018)
У випадку з пристроями Samsung список не фінальний і в реальності може відрізнятися від планів південнокорейської корпорації.
Хто ще може отримати Android 10? Відзначимо, бета-версію Android Q можуть випробувати власники всіх поколінь Pixel, а також деяких смартфонів від ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, OPPO, Sony, Vivo, Xiaomi та інших компаній.
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