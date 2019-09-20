Які смартфони та планшети Samsung отримають оновлення до Android 10: повний список

Невдовзі після релізу фінальної версії Android 10 в мережі з'явилася інформація про "дорожню карту" апдейтів для флагманів Samsung. Тепер інсайдерам вдалося знайти детальний список всіх девайсів південнокорейського вендора, які отримають найновішу версію мобільної ОС.

Повний список смартфонів і планшетів, які отримають оновлення до ОС Android 10 опублікував інтернет-ресурс AndroidPure.

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Судячи з використання фірмового шрифту, йдеться про офіційний внутрішній документ компанії.



Які смартфони Samsung отримають Android 10

Протягом наступних місяціві, якщо вірити витоку, новітню версію мобільної ОС отримають такі ґаджети Samsung:

Samsung Galaxy S:

Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S9 Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note:

Galaxy Note10 Galaxy Note10+ Galaxy Note9

Samsung Galaxy M:

Galaxy M40 Galaxy M30 Galaxy M30s Galaxy M20 Galaxy M10

Samsung Galaxy J:

Galaxy J8 Galaxy J6 Galaxy J6+ Galaxy J4 Galaxy J4+ Galaxy J7 Duo Galaxy J7 2018 Galaxy J5 2018 Galaxy J3 2018

Samsung Galaxy A:

Galaxy A90 5G Galaxy A80 Galaxy A70 Galaxy A60 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy A40 Galaxy A30 Galaxy A30s Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A10 Galaxy A10s Galaxy A10e Galaxy A9 Pro 2019 Galaxy A9 Galaxy A7 Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A8 Galaxy A8 Star Lite Galaxy A9 Galaxy A9 Star Lite

Планшети Samsung Galaxy Tab:

Galaxy Tab S5e Galaxy Tab S4 Galaxy Tab A 2019 Galaxy Tab A 2018

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Які смартфони не отримають Android 10? Список включає практично всі пристрої, які компанія випускала з 2018 по 2019 рік. Варто відзначити відсутність в списку Galaxy S8, Galaxy S8 + і Galaxy Note8 +, які надійшли у продаж в 2017 році.

Як відомо, Samsung дотримується дворічного циклу підтримки своїх смартфонів, тому випущеним до 2018 року ґаджетам можна розраховувати лише на періодичні оновлення безпеки, але очікувати апдейта до Android 10 навряд чи варто.

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