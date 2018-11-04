Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно

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Чому зручно платити смартфоном
Чому зручно платити смартфоном / finstat.info

В влітку 2018 року в Україні нарешті то заробив Apple Pay, платіжна система Google була доступна вже як рік і це не дивно. Звичка платити телефоном виробилася майже відразу – це швидше і зручніше, ніж карткою.

Про це пише автор матеріалу на prostotech.com.

По-перше, карта лежить в гаманці, і її треба звідти витягати, а смартфон завжди під рукою. По-друге, коли платиш смартфоном , практично немає PayPass-обмеження, як у карти. Відповідно, не потрібно вводити пін-код.

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Для підтвердження оплати телефоном потрібно притулити палець (або показати обличчя), а картку можуть вкрасти і потім шикувати за чужий рахунок. Причому оплата з NFC абсолютно безпечна.

Однак, майже у всіх бюджетників Xiaomi немає чіпа NFC. І відсутність NFC, мабуть, єдина об'єктивна претензія до сучасних Xiaomi. Ймовірно, компанія просто не хоче платити Google комісію.

Деякі смартфони Xiaomi таки мають NFC

Втім, Xiaomi з NFC – не рідкість. Просто вони дорожчі. Нижче - скріншот-пам'ятка. Його потрібно зберегти і звірятися з нього перед вибором нового смартфона. Актуальність - листопад 2018 року. Але навряд чи в найближчі місяці туди хлине лавина NFC-девайсів.

Джерело:  prostotech.com

Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC

Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC

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Автор: Блог Медіа
Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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