Які смартфони Xiaomi отримають оновлення Android 9 Pie: список

У компанії Xiaomi повідомили, які смартфони вже незабаром отримають оновлення операційної системи до Android 9 Pie. Як запевнили у китайському бренді, ці моделі отримають оновлення у другому кварталі 2019 року.

Список смартфонів Xiaomi, які отримають оновлення Android 9 Pie:

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Redmi Note 6 Pro; Redmi Note 5 Pro; Redmi 6 Pro; Mi 6X; Mi MIX 2; Mi Note 3.

Нижче також є перелік смартфонів, які вже оновились до останньої прошивки Android:

Xiaomi Mi 8; Xiaomi Mi 8 Explorer Edition; Xiaomi Mi 8 Pro; Xiaomi Mi 8 SE; Xiaomi Mi 8 Lite; POCO F1; Xiaomi Mi MIX 2S; Xiaomi Mi Max 3.

Цікаво, що смартфони Redmi 6, Redmi 6A і Redmi Y2 (S2) були присутні в первісній версії графіка, але потім Xiaomi прибрала їх зі списку. Глобальна фірмова прошивка MIUI на базі Android 9.0 Pie для перерахованих смартфонів, традиційно, вийде трохи пізніше.

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