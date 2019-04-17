Які смартфони Xiaomi отримають оновлення Android 9 Pie: список

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Які смартфони Xiaomi отримають оновлення Android 9 Pie
Які смартфони Xiaomi отримають оновлення Android 9 Pie / 42.tut.by

У компанії Xiaomi повідомили, які смартфони вже незабаром отримають оновлення операційної системи до Android 9 Pie. Як запевнили у китайському бренді, ці моделі отримають оновлення у другому кварталі 2019 року.

Список смартфонів Xiaomi, які отримають оновлення Android 9 Pie:

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  1. Redmi Note 6 Pro;
  2. Redmi Note 5 Pro;
  3. Redmi 6 Pro;
  4. Mi 6X;
  5. Mi MIX 2;
  6. Mi Note 3.

Нижче також є перелік смартфонів, які вже оновились до останньої прошивки Android:

  1. Xiaomi Mi 8;
  2. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition;
  3. Xiaomi Mi 8 Pro;
  4. Xiaomi Mi 8 SE;
  5. Xiaomi Mi 8 Lite;
  6. POCO F1;
  7. Xiaomi Mi MIX 2S;
  8. Xiaomi Mi Max 3.

Цікаво, що смартфони Redmi 6, Redmi 6A і Redmi Y2 (S2) були присутні в первісній версії графіка, але потім Xiaomi прибрала їх зі списку. Глобальна фірмова прошивка MIUI на базі Android 9.0 Pie для перерахованих смартфонів, традиційно, вийде трохи пізніше.

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Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Смартфони
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