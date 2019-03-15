Які смартфони Xiaomi отримають оновлення до Android 9 Pie: список

Очільник підрозділу програмного забезпечення Xiaomi Чжан Гоцюань розкрив найближчі плани компанії по оновленню смартфонів до Android 9.0 Pie. Незабаром вийде нова версія операційної системи для 10 моделей, включаючи пристрої 2017 року випуску, зокрема Redmi Note 5.

Як повідомляє 4PDA , зараз в Xiaomi тестують Android Pie на Mi 9 Transparent Edition, Mi6X і Redmi 6 Pro.

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Оновлення для всіх перерахованих моделей має вийти в другому кварталі цього року. Тоді ж апдейт повинні отримати Mi6, Mi Note 3, Mi Mix 2, звичайний Mi 9, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5 і Redmi S2.



Які смартфони оновлять до Android 9 Pie

Крім планів по оновленню до Android Pie, генеральний менеджер Xiaomi Internet Лі Вейсін оголосив, що не пізніше квітня багато смартфонів компанії отримають ігровий режим, темну тему і нову анімацію зарядки, які представили разом з флагманським Xiaomi Mi 9.

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