Які солодощі Google може використати для назви Android Q

Щорічно Google проводить презентацію оновленої операційної системи Android. Цьогоріч ювілейна версія "зеленого робота" отримала назву Android Q.

Google вже оголосила дату проведення заходу I / O 2019, в рамках якого і представлять Android Q. За традицією нові операційки отримають назву на честь десерта. Тому ось кілька варіантів, як пошуковик міг би назвати оновлений Android.

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Quiche

Це слово використовується для позначення пирога із заварним кремом. Відмінно підійде для наступної версії Android, якщо вона не дуже сильно відрізнятиметься від Android 9.0. І тут пиріг, і там пиріг.

Quaker Oats

Quaker Oats – це одна з популярних назв тих, хто хоче купити вівсяну муку. Є багато питань, так як кондитерським виробом це не назвати. Але Google вже використовувала імена брендів в минулому. Можна згадати Android KitKat і Android Oreo.

Queen of Puddings

Так називається традиційний британський десерт з малиновим варенням і лимоном, запечений і покритий безе. Виглядає дуже смачно, але в його назві цілих три слова. Для Android це може бути занадто багато.



Британський десерт Queen of Puddings

Quindim

Заварний крем з цукру, яєчних жовтків і кокосового горіха користується великою популярністю в Бразилії. Проблема цієї назви в тому, що вона не англійська.

Qottab

Qottab – це іранська випічка з мигдалем або волоським горіхом, загорнута в обсмажену у фритюрі суміш з борошна, цукру і кардамону.

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Втім, уже 7-9 травня ми точно дізнаємося, яку ж назву Google придумала для нового "зеленого робота".

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