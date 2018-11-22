Які товари найпопулярніші серед українців перед "Чорною п’ятницею"

Аналітики назвали товари, якими найбільше цікавилися українці перед "Чорною п'ятницею".

Про це повідомив сервіс порівняння цін Price.UA.

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Керівник проекту Ксенія Левченко розповіла, що команда порівняла дані за першу половину жовтня і першу половину листопада. Аналітики з’ясували, що популярність товарів виростає в 4-12 разів перед "Чорною п’ятницею".

Дивіться топ-10 найпопулярніших товарів перед "Чорною п’ятницею" в інфографіці

Цікаво, що у категорії "Мобільні телефони" найпопулярнішими моделями стали:

Apple iPhone 7 32Gb Xiaomi Redmi Note 5 4 / 64Gb Samsung Galaxy S8 64Gb

Крім того, одна з найпопулярніших категорій за останні два тижні – "Мікрохвильові печі". Найбільше користувачі надають перевагу Samsung, Bosch і LG.