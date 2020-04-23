Які товари українці найчастіше купують в інтернеті під час карантину

За період карантину попит на побутову техніку та смартфони скоротився на 30%. При цьому українці почали значно активніше купувати товари для догляду за тілом.

Про це заявив голова ради директорів компанії "Алло" Дмитро Деревицький, інформує hromadske.ua.

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Як розповів Деревицький, в Україні зростає частка покупок товарів через інтернет. Наразі вона складає 56% (проти 40% до карантину). Це цілком логічно, адже на період карантину Алло закрив 80% своїх магазинів.

"Впав попит на смартфони, побутову техніку, приблизно на 30%. Однак, підвищився на товари, якими можна користуватись вдома (фен, машинки для бриття), спортивні тренажери для дому", – каже голова ради директорів компанії "Алло".

Загалом, експерти прогнозують, що після карантину в Україні зросте попит на товари для підтримки здорового способу життя.

Світовий продаж техніки

Раніше експерти з TrendForce прогнозували, що світові поставки побутової техніки будуть знижуватись. Наприклад продаж телевізорів в першому кварталі 2020 знизяться до 44,6 мільйонів одиниць. У другому кварталі скорочення зменшиться на 7,3%.

Також прогнозують зниження поставки ноутбуків. У першому кварталі зниження прогнозують на 20,3% (до 27,9 мільйонів штук).

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