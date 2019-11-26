Яким буде смартфон Nokia 9.1 PureView: фото

В мережі з'явилася серія знімків якісного макета майбутнього смартфона Nokia 9.1 PureView. Фотосесія, яку опублікували інсайдери, дає змогу оцінити дизайн пристрою задовго до його релізу.

Головні відмінності

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Згідно з витоком, в порівнянні з попередником новинка отримає значно ширший корпус. Ще однією візуальною відмінністю стали видозмінені бічні грані і тильна кришка корпусу смартфона, повідомляє NPU.



Nokia 9.1 PureView

Технічні характеристики

Модуль основної камери, якщо вірити представленим знімкам, зовні не зазнав істотних змін. За наявною інформацією, діагональ дисплея новинки складе 5,99 дюйма, об'єм оперативної пам'яті в різних конфігураціях – 6 або 8 ГБ.

Пристрою також приписують процесора Snapdragon 855 або 855 Plus і операційну систему Android 10. Інші технічні характеристики джерело не повідомляє.



Nokia 9.1 PureView отримає не дуже суттєві зміни в дизайні

Дата презентації

Анонс Nokia 9.1 PureView очікується на початку 2020 року. Точна дата презентації та ціна смартфона виробником не оголошені.

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