Яким міг бути планшет Nokia Vega: відео

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Nokia Vega
Nokia Vega / Фото з вільних джерел

В мережі з'явилося відео, на якому продемонстрований планшет Nokia під кодовою назвою Vega. Відзначимо, в 2015 році компанія повідомила, що користувачі так і не отримають можливість придбати Vega, бо Nokia зняла його з виробництва.

Про це повідомляє Ferra.

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В 2014 році Nokia готувала до випуску одразу кілька планшетів. Проте вже через рік інсайдер Еван Бласс у своєму Twitter-акаунті повідомив, що компанія відмінила випуск всіх чотирьох ґаджетів із кодовими назвами Illusionist, Mercury, Pine та Vega/Atlas.

На нових відеороликах продемонстрували прототип Nokia Vega з модельним номером RX-107. Зараз, звичайно, він виглядає як пережиток минулої епохи – широкі рамки, операційна система Windows RT і застарілі характеристики.

Огляд планшета Nokia Vega – дивіться відео

 

Зауважимо, планшет оснащувався 10,1-дюймовим дисплеєм, камерами на 8 і 1 Мп, процесором NVIDIA Tegra 3, 2 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

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Теги: Техно Nokia Ґаджети планшети
Джерело: Техно
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