Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю

В грудні 2018 року компанія Lenovo провела презентацію в Україні свого нового ноутбука-трансформера YOGA Book C930. Окрім того, в листопаді виробник знову став лідером на ринку ПК.

Lenovo має кілька відомих лінійок, які користуються шаленим попитом серед користувачів: YOGA Book, ThinkPad та Legion. Кожен із цих продуктів має свою аудиторію, проте беззаперечним залишається той факт, що всі власники цієї продукції задоволені її якістю.

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Техно 24 вдалося поспілкуватися із гендиректором Lenovo в Україні Тарасом Джамаловим і дізнатися про найуспішніші продукти компанії.

Яким ноутбуком користуєтеся ви? І чому ви вибрали саме його?

Тут я можу цілу історію розповісти. Можна вважати, що мені в житті пощастило, тому що я почав мріяти про ноутбук ThinkPad ще за багато років до того, як я почав працювати в Lenovo. У підсумку, коли я почав працювати в компанії Lenovo мені належало мати ноутбук ThinkPad серії "Т". Він важив близько 3 кілограм і був дуже стійкий до будь-яких зовнішніх впливів, але не до кінця практичний на той час в поїздках. А я – людина, яка любить часті поїздки і такий ноутбук був мені не завжди зручний.

І в 2011 році компанія Lenovo вперше за свою історію вийшла на друге місце в світі за обсягом продажів ПК – і на честь цього влаштували серед співробітників всіх представництв в світі фотоконкурс: хто зробить найбільш цікаву фотографію на честь цієї події з цифрою 2, той отримає подарунок.



Тарас Джамалов розповів, яким ноутбуком він користується / Фото: Техно 24

Я захоплююся скайдайвінгом (стрибаю з парашутом) і зробив фотографію в польоті на тлі літака з логотипом компанії в одній руці і показуючи цифру два іншою рукою. За перемогу в цьому конкурсі мені компанія подарувала ноутбук ThinkPad X1. Я відразу оцінив наскільки ця серія для мене підходить. Тому що це тоненький, легкий, ноутбук, який до того ж швидко заряджається, саме для того, хто веде активний спосіб життя, хто дуже часто працює не на одному місці, хто часто літає, їздить і так далі. І з тих пір протягом вже багатьох років я користуюся тільки цією серією – ThinkPad X1 і зараз у мене ThinkPad X1 Carbon.

Уже випущено шосте покоління цих ноутбуків, але я користуюся попереднім поколінням просто тому, що ще не встиг поміняти. Але я на 100% задоволений цим ноутбуком, який у мене є тому, що він дуже тонкий. Я дуже багато подорожую, зокрема на мотоциклі, і для мене обсяг речей критично важливий. Якщо ноутбук буде в два рази товще, це означає, що я якихось речей візьму менше.

Крім того, він легкий – це важливо більше під час перельотів. Він цілий день працює без підзарядки, тому виїжджаючи з дому або з роботи кудись на зустрічі, а іноді навіть у відрядження, я не беру з собою зарядний пристрій. Він дуже швидко заряджається від мережі 220 або 110 Вольт. Фактично з 0% до 80% він заряджається за 40 хвилин. Це дуже важливо під час стикових рейсів, де є тільки півтори години в аеропорту і потім знову довгий переліт.



Ноутбук ThinkPad X1 Carbon 6 покоління

Плюс, так як це ThinkPad він стійкий до пошкоджень. Він вже неодноразово падав у мене. Ще у мене в червні була аварія в Вірменії на мотоциклі: саме в ящик, в якому був ноутбук, в'їхала машина. Ящик, природно, розлетівся, але ноутбук живий-здоровий і все з ним добре.

Ще з переваг цієї серії – всі класичні системи безпеки: доступ за відбитком пальця, модуль шифрування, який дозволить не турбуватися про втрату даних, якщо я втрачу ноутбук. Тому для мене ідеальний ноутбук вже багато років – це ThinkPad X1 Carbon.

У Lenovo є своя лінійка для геймерів. Чи користуються ПК і ноутбуки цієї серії популярністю в Україні?

Якщо відповідати на загальне питання, то відповідь і так, і ні. Тому що ви говорите і про ноутбуки, і про десктопи. Ноутбуки в ігровому сегменті ми продаємо досить масово з початку цього року. І є повна впевненість, що за підсумками року ми будемо компанією №1 в сегменті геймерських ноутбуків.

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Що стосується геймерських десктопів, то ми тільки з січня плануємо масові поставки цієї техніки. Тобто в геймерських десктопах можна сказати до поточного моменту нас майже не було. Були лише представлені окремі моделі, які в поодиноких кількостях постачалися в Україну для того, щоб зрозуміти попит, зрозуміти наскільки наші українські громадяни готові до покупки таких пристроїв.



Ноутбуки Lenovo Legion користуються популярністю серед українських геймерів

Ми переконалися, що це те, що потрібно, ми отримали відмінні відгуки від геймерів, в тому числі на нашому заході, який ми проводили у вересні геймерський турнір Lenovo League Legion. Тепер ми впевнені, що і десктопи теж можуть отримати велике поширення і популярність в Україні. Тому з січня ми почнемо завойовувати і цей сегмент.

Тобто відповідь: в десктопах ми тільки починаємо, в ноутбуках ми вже лідери в Україні.

Чи можете ви назвати найуспішніший продукт компанії Lenovo?

Тут дуже велике питання, що називати успіхом. Ми всіляко намагаємося протягом декількох останніх років віддалятися від абсолютних кількісних оцінок, тому що в більшості випадків це буде передбачуваним, який продукт найбільше продасться.

Три успішних сегмента, які я б відзначив за 2018 рік: найперше, це ThinkPad – наші ноутбуки для малого, середнього і великого бізнесу. І ми цього року показали зростання цього бізнесу в Україні рік до року більш ніж в два рази. Тобто ми точно найдинамічніший в цьому сегменті вендор. Але складно сказати, ми на першому місці або тільки ось-ось підбираємося.

Другий сегмент, який для нас предмет гордості, це геймінг, власне ігрові ноутбуки. Тому що, як ми раніше обговорювали, у нас досить великий успіх при тому, що ми наймолодший вендор серед всіх виробників геймерських ноутбуків. І саме в Україні ми показали такі успіхи.



Тарас Джамалов розповів про найуспішніші продукти компанії Lenovo / Фото: Техно 24

І третій сегмент, який для нас теж предмет гордості це Convertible ноутбуки – це серія YOGA. Три-чотири роки тому, коли цей сегмент тільки зароджувався, була війна форматів. Ми були родоначальниками цього формату Convertible, коли ноутбук розкладається навколо однієї з осей. Інші вендори більше були схильні до того, що клавіатура повинна відстібатися від екрану.

Минуло 3-4 роки і вже можна всім з упевненістю сказати, хто переміг і хто був правий. Тобто, на сьогодні всі вендори виробляють ноутбуки в форматі Convertible PC, а пристрої у яких від'єднується клавіатура, пішли в дуже маленьку нішу і продажі там у всьому світі досить поодинокі. І відповідно YOGA теж наш предмет для гордості, тому що саме YOGA показала світу, як ноутбук можна зробити більш зручним, ніж він був раніше.

А як йдуть справи на ринку смартфонів?

Мені складно це коментувати, тому що у мене немає всіх даних на руках. З точки зору побудови структури компанії наш бізнес смартфонів у всьому світі і в Україні в тому числі виділено в окрему структурну одиницю. Тобто, я не керую цим бізнесом, не маю доступу до детальних звітів щодо того як та що там відбувається. Через це у мене погляд на це буде майже таким як і у будь-якого фахівця з ринку мобільного зв'язку.

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Ми кілька років тому купили підрозділ Motorola Mobile у компанії Google. Процес злиття і поглинання компанії завжди складний. Тому, на скільки я знаю, зараз наша частка на ринку смартфонів досить маленька – ми називаємо таку частку "single digit" – частка, що вимірюється однією цифрою. Більш докладних даних я дати, на жаль, не можу, тому що у мене їх просто немає.

Які перспективи YOGA Book C930 на українському ринку?

Серед творчих людей, які малюють, які захоплюються графікою пристрій точно буде популярним. Питання – скільки у нас таких людей в країні. Все ж ми говоримо про Україну з тими макроекономічними факторами, які спостерігаються в нашій економіці.



Lenovo провела грандіозну презентацію YOGA Book C930 в Україні

Це пристрій, який коштує аж ніяк не як базовий ноутбук. Ми всіляко докладемо зусиль щоб максимально полегшити покупку для всіх бажаючих. Ми надамо можливість їм покористуватися і ознайомитися з YOGA Book C930, щоб вони зрозуміли це потрібно їм чи не треба. Можливо, будуть ще знижки або ми будемо проводити конкурси, щоб людям, які явно бачать, що це буде допомагати їх творчості, ми допомагали ще й зі свого боку.

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