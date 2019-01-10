Який бренд смартфонів найпопулярніший в Україні – рейтинг Gfk

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Який бренд смартфонів найпопулярніший в Україні
Який бренд смартфонів найпопулярніший в Україні / Фото з відкритих джерел

Інститут з ринкових досліджень Gfk оприлюднив звіт, в якому вказаний рейтинг компаній, чиї смартфони найбільш популярні в Україні. На першому місці опинилась компанія Samsung.

Цю інформацію оприлюднило видання tech.liga.net.

Так, смартфони Samsung посідають перше місце за кількістю продажів в Україні в 2018 році. На другому місці – китайська компанія Xiaomi. А трійку лідерів посідає ще один китайський виробник Huawei.

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Перша п'ятірка брендів з продажу смартфонів в Україні виглядає так:

  1. Samsung – 30,8%
  2. Xiaomi – 22,7%
  3. Huawei – 15,9%
  4. Meizu – 5,7%
  5. Honor – 3,9%

Цікаво, що Honor є суббрендом компанії Huawei. Загалом, за минулий рік компанія Huawei збільшила цей показник в Україні на 2,8%. Позитивну тенденцію показала Xiaomi. Ця компанія збільшила свою частку на українському ринку одразу на 9%, порівняно з 2017 роком.

При цьому продажі смартфонів Samsung і Meizu, навпаки, знизилися – у 2017 році їх частки були 34,6% та 8,3%.

А от смартфони від Apple опинились лише на 6 місці з показником 3,6%.

 

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Теги: Техно Рейтинги Смартфони
Джерело: Техно
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