Який бренд смартфонів найпопулярніший в Україні – рейтинг Gfk
Інститут з ринкових досліджень Gfk оприлюднив звіт, в якому вказаний рейтинг компаній, чиї смартфони найбільш популярні в Україні. На першому місці опинилась компанія Samsung.
Цю інформацію оприлюднило видання tech.liga.net.
Так, смартфони Samsung посідають перше місце за кількістю продажів в Україні в 2018 році. На другому місці – китайська компанія Xiaomi. А трійку лідерів посідає ще один китайський виробник Huawei.
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Перша п'ятірка брендів з продажу смартфонів в Україні виглядає так:
- Samsung – 30,8%
- Xiaomi – 22,7%
- Huawei – 15,9%
- Meizu – 5,7%
- Honor – 3,9%
Цікаво, що Honor є суббрендом компанії Huawei. Загалом, за минулий рік компанія Huawei збільшила цей показник в Україні на 2,8%. Позитивну тенденцію показала Xiaomi. Ця компанія збільшила свою частку на українському ринку одразу на 9%, порівняно з 2017 роком.
При цьому продажі смартфонів Samsung і Meizu, навпаки, знизилися – у 2017 році їх частки були 34,6% та 8,3%.
А от смартфони від Apple опинились лише на 6 місці з показником 3,6%.
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