Який дизайн отримає Steam: фото

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Який дизайн отримає Steam: фото
Який дизайн отримає Steam: фото / Фото з вільних джерел

Зараз вся увага геймерів прикована до Е3 2019, проте й окрім виставки користувачам є чим зайнятися. Приміром, киртайські користувачі випадково злили в мережу скріншоти нового дизайну Steam.

Як стався витік? Завдяки китайському лончеру Counter-Strike: Global Offensive геймери змогли уважно розглянути дизайн магазина, який анонсували ще в березні.

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Ще тоді користувачі неоднозначно відреагували на швидку зміну звичної обстановки, і на цей раз все повторилося.

Реакція користувачів. Коментарі в Twitter радісними не назвати: публіка нарікає на те, що Valve не прислуховується до аудиторії. Саме оновлення геймери називають непотрібним, а інтерфейс – перевантаженим.

Steam
Steam отримає новий дизайн

Steam
Не всі користувачі сприйняли зміни в Steam  позитивно

Деяким, втім, такий вигляд Steam припав до душі.

Як отримати новий дизайн до анонсу? На Reddit навіть опублікували інструкцію, дотримуючись якої можна стати щасливим володарем візуально оновленої бібліотеки вже зараз.

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Теги: Новини Техно Техно Ігри Steam
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