Який дизайн отримає Steam: фото

Зараз вся увага геймерів прикована до Е3 2019, проте й окрім виставки користувачам є чим зайнятися. Приміром, киртайські користувачі випадково злили в мережу скріншоти нового дизайну Steam.

Як стався витік? Завдяки китайському лончеру Counter-Strike: Global Offensive геймери змогли уважно розглянути дизайн магазина, який анонсували ще в березні.

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Ще тоді користувачі неоднозначно відреагували на швидку зміну звичної обстановки, і на цей раз все повторилося.

Loving this hover effect on trading cards in the new library UI. pic.twitter.com/FSvHDYUzY0 — Steam Database (@SteamDB) 9 червня 2019 р.

Реакція користувачів. Коментарі в Twitter радісними не назвати: публіка нарікає на те, що Valve не прислуховується до аудиторії. Саме оновлення геймери називають непотрібним, а інтерфейс – перевантаженим.



Steam отримає новий дизайн



Не всі користувачі сприйняли зміни в Steam позитивно

Деяким, втім, такий вигляд Steam припав до душі.

Як отримати новий дизайн до анонсу? На Reddit навіть опублікували інструкцію, дотримуючись якої можна стати щасливим володарем візуально оновленої бібліотеки вже зараз.

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