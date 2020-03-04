Який електрокар Tesla найшвидший: відео

Електрокари Tesla вже брали участь в гонказ на час та інших цікавих змаганнях із моделями інших виробників. Однак журналісти британського порталу CarWow вирішили влаштувати автомобілям більш цікаве випробування – за право називатися найшвидшим електрокаром Tesla.

За це звання поборолися три покоління фірмових седанів. В якості спортивної дисципліни обрали відомий формат спринтерського заїзду на чверть милі.

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Деталі випробування

Портал CarWow регулярно публікує огляди різних автомобілів і влаштовує між ними імпровізовані змагання.

Претендентами на звання найшвидшого електрокара Tesla стали найбільш "заряджені" версії серійних моделей.

Model 3 Performance оснащена двома двигунами сумарною потужністю 490 кінських сил при крутному моменті 660 Н·м і масі 1 847 кілограм.

Model S Performance: потужність – 825 кінських сил, крутний момент – 1300 Н·м, маса – 2 241 кілограм.

Model X P100D: потужність – 795 кінських сил, крутний момент – 1140 Н·м, маса – 2 487 кілограм.

Результати змагань

Під час випробувань Tesla Model S Performance завершив заїзд по мокрій трасі протяжністю 402 метри за 11,4 секунди, Model X P100D – за 11,5 секунди, а Model 3 – за 11,8 секунди.

Визначення найшвидшого електромобіля Tesla – дивіться відео

За результатами аналогічного "забігу", що стартував на швидкості близько 80 км/год, також перемогла Model S.

Незважаючи на формальне відставання Model 3, журналісти відзначили, що цей електрокар коштує майже вдвічі дешевше суперників, при цьому на прямих ділянках показує схожі з ними результати.

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